Datum der Anmeldung:

19.01.2017



Aktenzeichen:

B9-27/17



Unternehmen:

TransDigm Group Incorporated (USA); Erwerb sämtlicher Vermögensgegenstände und bestimmter Verbindlichkeiten der Schroth Safety Products GmbH, Arnsberg, der Takata Protection Systems, Inc. (USA) und der Interiors in Flight Inc. (USA)



Produktmärkte:

Fahrzeugrückhaltesysteme



Bundesländer/Unternehmenssitz:

Nordrhein-Westfalen