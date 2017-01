Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Steinheim (pta022/24.01.2017/12:25) - Vorstand und Aufsichtsrat der Kremlin AG

haben am 13.12.2016 bekannt gegeben, dass das Grundkapital gegen Bareinlage

durch Ausgabe von bis zu 400.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien

(Neue Aktien) erhöht werden soll. Die neuen Aktien konnten zum Bezugspreis von

EUR 1,00 je neuer Aktie in der Bezugsfrist 15.12.2016 bis einschließlich

06.01.2017 bezogen werden.



Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden bisher insgesamt 50.788 neue Aktien der

Kremlin AG gezeichnet.



Weitere Interessenten haben bis Freitag, den 27.01.2017, 24.00 Uhr die

Möglichkeit Aktien aus der Kapitalerhöhung zu zeichnen, die von anderen

Aktionären bisher nicht bezogen wurden.



(Ende)



Aussender: KREMLIN AG

Adresse: Hochfeldweg 21, 89555 Steinheim

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Georg Engels

Tel.: +49 7329 2512005

E-Mail: info@kremlin-aktie.de

Website: www.kremlin-aktie.de



ISIN(s): DE000A1PHFR2 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in München; Freiverkehr in

Berlin



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1485257100586



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und

Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv:

http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender

verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJanuary 24, 2017 06:26 ET (11:26 GMT)