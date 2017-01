IRVINE/KALIFORNIEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD Corp. kann einen weiteren Großauftrag aus den USA für Elektrobusse vermelden. Die Fahrzeuge werden in Kalifornien hergestellt. Die University of California in Irvine stellt als erster US-Campus vollständig auf eine Elektrobus-Flotte...

