London - Ein Bilanzskandal in Italien kommt den britischen Telekomkonzern BT Group teuer zu stehen. Weitergehende Untersuchungen hätten ergeben, dass die Bilanzen der italienischen Tochter in weit grösserem Umfang aufgebläht wurden als gedacht, teilte der Konzern am Dienstag mit. Mit 530 Millionen britischen Pfund (614 Mio Euro) fallen die notwendigen Abschreibungen mehr als dreimal so hoch aus als ursprünglich angenommen. Die Erwartungen an Umsatz und Gewinn für das laufende Jahr musste BT zurückschrauben. Die Aktie stürzte an der Londoner Börse auf den tiefsten Stand seit 2008.

BT Group hatte bei der Vorlage der Halbjahresbilanz Ende Oktober eingeräumt, dass es Unregelmässigkeiten in Italien gegeben hat. Seinerzeit war der Konzern aber noch von 145 Millionen Pfund Abschreibungsbedarf ausgegangen. Neue Untersuchungen brachten nun ein komplexes Geflecht von Fehlbuchungen bei Umsätzen, Einkäufen, beim Factoring sowie bei Leasing-Transaktionen an Licht. Über Jahre hinweg seien Gewinne falsch dargestellt worden, gestand BT.

"Wir ...

Den vollständigen Artikel lesen ...