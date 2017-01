Lieber Leser,

die Aktien des Wolfsburger Autokonzerns Volkswagen können nahtlos an die Erholungsrallye der vergangenen Wochen anknüpfen. Allein in den ersten drei Wochen des neuen Jahres konnte das Papier um knapp 15 Prozent zulegen. Im Augenblick hat der Autohersteller viele Argumente auf seiner Seite, die der Aktie Rückenwind geben. So konnte man sich in den USA durch einen Milliardenvergleich von einer weiteren zivil- und strafrechtlichen Verfolgung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...