Lieber Leser,

in der vergangenen Woche hat sich der DAX-Index äußerst stabil gehalten, auch wenn er auf Wochenbasis betrachtet kaum performt hat. Auch US-Märkte schlossen am Freitag überwiegend positiv ab. Allerdings ist noch nicht wirklich klar, ob die Stabilität aufgrund des Verfallstages an den Terminmärkten gegeben war oder Anleger insgesamt die Amtseinführung des neuen US-Präsidenten mit weniger Argusaugen beobachten, da sie kein großes Risiko wittern. Das wird sich erst in dieser ...

Den vollständigen Artikel lesen ...