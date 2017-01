Original-Research: German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA

Unternehmen: German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA ISIN: DE000A1MMEV4

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 24.01.2017 Kursziel: 2,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Orquera

First Berlin Equity Research has published a research update on German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A1MMEV4). Analyst Christian Orquera reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 4.20 to EUR 2.80.

Abstract: German Startups Group (GSG) issued two profit warnings on 31 December 2016 and 8 January 2017. In two steps, GSG has lowered 2016 EPS guidance to a loss of EUR0.10 (originally profit of 'at least EUR0.30'). The last minute postponement of a large deal worth approx. EUR1.2m (EUR0.10 per share), lower valuation of three relevant holdings plus other items with a negative impact of approx. EUR3.3m (EUR0.28/share) as well as extraordinary equity procurement expenses of up to EUR1.2m (EUR0.10/share) all hit GSG's operating performance leading to the reduced EPS guidance. Excluding these unexpected factors the company would have achieved EPS of EUR0.38. However, it appears that the financing activity and value appreciation of the GSG holdings slowed down substantially during 2016 compared to the strong momentum achieved in 2015. We anticipate that appreciation of the holdings will continue during 2017 and 2018, but at a slower pace. We have accordingly reduced our financial forecasts for 2017, 2018 and subsequent years. Additionally, GSG's holding Auctionata filed for preliminary insolvency on 19 January. We have decided to fully write off this holding, thereby arriving at a 2016 EPS loss of EUR0.27. Based on our updated residual income valuation model, we derive a new price target of EUR2.80 (previously: EUR4.20). We leave our Buy recommendation unchanged.

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu German Startups Group Berlin GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A1MMEV4) veröffentlicht. Analyst Christian Orquera bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 4,20 auf EUR 2,80.

Zusammenfassung: German Startups Group (GSG) hat zwei Gewinnwarnungen am 31. Dezember 2016 und 8. Januar 2017 ausgegeben. In zwei Schritten hat GSG den Ausblick für den 2016-Gewinn je Aktie auf einen Verlust von EUR0,10 gesenkt (ursprünglich Gewinn von 'mindestens EUR0,30'). Die Verschiebung einer großen Transaktion im Wert von ca. EUR1,2 Mio. (EUR0,10 je Aktie), die Abwertung von drei relevanten Beteiligungen und andere kleinere Posten mit einem negativen Einfluss von insgesamt rund EUR3,3 Mio. (EUR0,28 / Aktie), sowie außerordentliche Eigenkapitalbeschaffungsaufwendungen von bis zu EUR1,2 Mio. (EUR0,10 / Aktie) wirkten sich negativ auf die operative Performance der GSG aus und führten zur verringerten GjA-Guidance. Ohne diese unerwarteten Faktoren hätte das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von EUR0,38 erzielt. Es scheint jedoch, dass sich die Finanzierungstätigkeit und Wertsteigerung der wesentlichen GSG Beteiligungen in 2016 im Vergleich zu der starken Dynamik im Jahr 2015 verlangsamt hat. Wir gehen davon aus, dass sich die Aufwertung der Beteiligungen in 2017 und 2018 fortsetzen wird, allerdings in einem langsameren Tempo. Entsprechend haben wir unsere Finanzprognosen für 2017, 2018 und die Folgejahre reduziert. Darüber hinaus hat die GSG-Beteiligung Auctionata am 19. Januar vorläufig Insolvenz angemeldet. Wir haben uns daher entschlossen, die Beteiligung vollständig abzuschreiben, wodurch wir in 2016 mit einem Verlust pro Aktie von EUR0,27 rechnen. Basierend auf unserem aktuellen Residualeinkommen-Bewertungsmodell ergibt sich ein neues Kursziel von EUR2,80 (bisher: EUR4,20). Wir belassen unsere Kaufempfehlung unverändert.

