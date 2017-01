Wallisellen (ots) - Die Allianz Suisse reagiert auf das anhaltende

Tiefzinsumfeld und lanciert zum Jahresstart mit "Comfort Saving" und

"Comfort Saving Plus" neue Vorsorgelösungen, die sich vor allem an

sicherheitsorientierte Kunden richten. Denn bei beiden

Vorsorgeprodukten ist die Sparprämie bei Ablauf zu 100 Prozent

garantiert, die Kunden können gleichzeitig mit Überschüssen von

steigenden Zinsen und dem Anlageergebnis der Allianz Suisse

profitieren. Darüber hinaus können die Renditechancen durch einen

zusätzlichen Anlagebaustein erhöht werden.



Angesichts der höheren Lebenserwartung und des Tiefzinsumfelds

geraten die Altersleistungen aus der ersten und zweiten Säule in der

Schweiz immer stärker unter Druck. Der privaten Altersvorsorge kommt

deshalb eine immer grössere Bedeutung zu, soll der gewohnte

Lebensstandard auch im Alter aufrechterhalten bleiben. Gleichzeitig

ist Sicherheit bei der Geldanlage für die meisten auch in diesem

Umfeld weiterhin Trumpf.



Die Allianz Suisse trägt den gestiegenen Herausforderungen

Rechnung und hat mit "Comfort Saving" und "Comfort Saving Plus" neue

Lebensversicherungsprodukte lanciert, bei denen die Sparprämien bei

Ablauf zu 100 Prozent garantiert sind. Zudem können die Kunden

unmittelbar von steigenden Zinsen und dem Anlageergebnis der Allianz

Suisse profitieren. "Mit den neuen Vorsorgelösungen ergänzen wir

unser Produktportfolio optimal. Wir richten uns damit vor allem an

sicherheitsorientierte Kunden, die langfristig finanzielle Sicherheit

anstreben und vom Anlage-Know how der Allianz Suisse profitieren

wollen. Der Start von Comfort Saving war sehr vielversprechend und

ich bin mir sicher, dass wir damit einem echten Kundenbedürfnis

entsprechen. Das Potenzial ist jedenfalls gross", ist Rudolf Alves,

Leiter Leben & Hypotheken der Allianz Suisse überzeugt.



Sicherheit und Renditechancen



"Comfort Saving" und "Comfort Saving Plus" sind

Lebensversicherungen gegen periodische Prämienzahlung und mit einer

garantierten Erlebensfall- und Todesfallleistung. Beide Produkte

können mit einer Erwerbsunfähigkeitsrente und einem zusätzlichen

Todesfallkapital gezielt ergänzt werden. Die Mindestsparprämie

beträgt 1'800 Franken im Jahr, wobei Zuzahlungen während der

Vertragslaufzeit jederzeit flexibel möglich sind. Die Mindestlaufzeit

beträgt zehn Jahre. Mit einer Zusatzprämie von 10 Prozent investieren

Kunden bei der Produktvariante "Comfort Saving Plus" zudem in einen

kostengünstigen Anlagebaustein, der ausschliesslich aus Schweizer

Aktien besteht. "Dies ist erfahrungsgemäss für unsere Kunden eine

sehr attraktive Wahlmöglichkeit mit zusätzlichen Renditechancen", so

Michael Dritsas, Leiter der Produktentwicklung Einzelleben. Sowohl

"Comfort Saving" als auch "Comfort Saving Plus" können in der

gebundenen Vorsorge (Säule 3a) oder der freien Vorsorge (Säule 3b)

abgeschlossen werden.



Originaltext: Allianz Suisse

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100008591

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100008591.rss2



Kontakt:

Hans-Peter Nehmer

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 058 358 88 01

hanspeter.nehmer@allianz.ch



Bernd de Wall

Senior Spokesperson

Telefon: 058 358 84 14

bernd.dewall@allianz.ch