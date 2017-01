Frankfurt - BNP Paribas Investment Partners hat zwei weitere ETFs an der Börse platziert, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Private und institutionelle Anleger können somit nachhaltig über ein passives Investmentvehikel in europäische Blue Chip Aktien mit niedrig bewertetem CO2-Ausstoß bzw. währungsgesichert in US-amerikanische Large Cap Aktien investieren.

