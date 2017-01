Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



24. Januar 2017. Witz, Action und jede Menge Emotionen: Diese Zutaten machten die "Lethal Weapon"-Filme seit Ende der Achtziger zu Kult und die Hauptdarsteller Mel Gibson und Danny Glover als Martin Riggs und Roger Murtaugh zu Stars. Jetzt gibt es den Stoff erstmals in Serienform als rasante Neuauflage in SAT.1. Der Sender zeigt den US-Action-Hit ab 6. Februar 2017 um 20:15 Uhr. Hauptdarsteller Clayne Crawford sagte übrigens sofort "Nein!", als man ihm die Rolle des Riggs anbot. Denn der Schauspieler liebt Independent-Rollen, seine Familie und die Abgeschiedenheit seiner Farm in Alabama. "Filme sind für die Ewigkeit. Bei Neuauflagen hat man immer einen Vergleich. Davor hatte ich Angst, denn Mel Gibson hat seine Rolle wirklich dominiert." Außerdem hatte Crawford keine Lust, sein Farm-Leben gegen den Produktions-Alltag in L.A. zu tauschen. Als er auf Drängen der Produzenten doch das Skript las, änderte er seine Meinung: "Die Rolle dieses gebrochenen Mannes, der gleichzeitig ein Held ist und versucht, alles richtig zu machen, hat mich sofort überzeugt." Zum Glück, denn Serien-Produzent McG ist überzeugt: "Crawford ist der Eine, der in Mel Gibsons Fußstapfen treten kann."



Inhalt: Nach längerer Auszeit kehrt der altgediente LAPD-Ermittler Roger Murtaugh (Damon Wayans) auf das Revier zurück. Der Gesundheit wegen soll er sich eigentlich nicht aufregen - doch dann teilt ihm sein Chef Avery (Kevin Rahm) mit, dass ihm der texanische Neuzugang Martin Riggs (Clayne Crawford) als neuer Partner zugeteilt wurde. Der fällt wegen seiner selbstmörderischen Tendenzen offenbar eher in die Kategorie "öffentliches Ärgernis" als "Ordnungshüter". Dummerweise hat der durchgeknallte Ex-Elitesoldat auch die Angewohnheit, die bösen Jungs allesamt zu erschießen, statt sie festzunehmen. Nicht zu vergessen, dass der Redneck nebenbei noch ganze Gebäude in die Luft jagt. Gegen alle Wahrscheinlichkeiten raufen sich die beiden ungleichen Detectives zusammen - das ist auch bitter nötig, denn ihr erster Fall hat mit dem angeblichen Selbstmord eines Ex-Navy-Seals zu tun. Während Roger die Ermittlung schnell zu den Akten legen will, möchte Riggs herausfinden, wer seinen Waffenbruder auf dem Gewissen hat ...



"Lethal Weapon" (OT: "Lethal Weapon") 18 Folgen der ersten Staffel Ab 6. Februar 2017 immer montags um 20:15 Uhr Als Deutschland-Premiere USA 2016 Genre: Action/Crime/Comedy Creator: Matthew Miller



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Ziegltrum Kommunikation/PR Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Ziegltrum@ProSiebenSat1.com www.ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Andrea Buchberger Tel. +49 (89) 9507-1589 Andrea.Buchberger@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2