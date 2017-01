Von Ian Walker

LONDON (Dow Jones)--Die britische Großbank HSBC reagiert auf das sich ändernde Umfeld im Bankgeschäft: Sie will in diesem Jahr 62 Filialen im Heimatmarkt Großbritannien schließen und in ihre digitalen Kanäle investieren. Am Ende des Jahres werde das Filialnetz nur noch aus 625 Zweigstellen bestehen, bis zu 180 Arbeitsplätze könnten wegfallen, teilte die HSBC Holdings plc mit. Darüber hinaus seien keine weiteren Schließungen in diesem Jahr geplant.

In den vergangenen fünf Jahren sei die Zahl der Kunden, die die HSBC-Filialen besuchten, um knapp 40 Prozent gesunken. 93 Prozent der Kunden würden ihre Bankgeschäfte per Telefon, Internet oder Smartphone tätigen und 97 Prozent der Bargeldabhebungen erfolgten an Geldautomaten.

Die Bank will nun über 1 Milliarden US-Dollar in ihre digitalen Kanäle investieren - einen erheblichen Teil davon in Großbritannien.

"Die Entscheidung zur Schließung dieser Filialen gewährleistet ein nachhaltigeres Filialnetz in der Zukunft, während wir in unsere digitalen Plattformen und unsere Menschen investieren", sagte Francesca McDonagh, Leiterin des Privatkundengeschäftes und der Vermögensverwaltung in Großbritannien und Europa. Die Bank werde weniger, aber dafür besser ausgestattete Filialen haben.

