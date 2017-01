STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Still und heimlich - SDAX erklimmt neues Rekordhoch

Trump kündigt Freihandelsabkommen TPP

Nach dem Kursrückgang vom Vortag kann der DAX am Dienstag leicht zulegen und notiert um die Mittagszeit bei 11.570 Zählern. Auch die asiatischen Aktienmärkte bewegten sich nur innerhalb einer engen Handelsspanne. Die meisten Akteure beobachten zunächst einmal die ersten Amtshandlungen des neuen US-Präsidenten Donald Trump.

Dieser hat bereits am ersten Arbeitstag ein Wahlversprechen umgesetzt und den Ausstieg aus dem Transpazifischen Freihandelsabkommen TPP besiegelt. Er hatte TPP u.a. als "Arbeitsplatzvernichter" bezeichnet. Das TPP-Abkommen ist von zwölf Staaten einschließlich der Vereinigten Staaten unterzeichnet worden, aber noch nicht in Kraft getreten. Präsidenten Barack Obama wollte damit die wirtschaftlichen und politischen Verbindungen zwischen Amerika und Asien stärken.

Licht und Schatten, so fasste ein Händler die am Vormittag veröffentlichten Quartalszahlen von SAP zusammen. Der Konzern hatte das 4. Quartal überwiegend so abgeschlossen, wie von Analysten erwartet. Der operative Gewinn stieg um zwei Prozent, das Umsatzplus beträgt 7 Prozent. Für 2017 wurden die Ziele dank der weiterhin robusten Nachfrage im Cloud-Geschäft etwas nach oben angepasst. Die DAX-Aktie kann am Nachmittag 0,5 Prozent ansteigen auf 83,28 Euro.

Mit leichten Kursgewinnen ist der SDAX am Dienstag auf ein neues Rekordhoch gestiegen. In der Spitze ging es für den 50 Werte umfassenden Small Cap Index bis auf 9.777 Punkte nach oben. Zu den größten Gewinnern zählen Rocket Internet und Grammer mit jeweils knapp vier Prozent Kursplus.

Theresa May muss ihre Brexit-Pläne dem Parlament vorlegen, bevor der Austritt aus der EU beginnen kann. Das hat das oberste Gericht des Landes entschieden. Die elf Richter des Supreme Courts bestätigten in dem Berufungsverfahren ein früheres Urteil. Die britische Regierung befürchtet unter anderem, dass sich der Brexit-Prozess nun weiter in die Länge zieht. Weil das Urteil überwiegend erwartet worden war, reagieren die Finanzmärkte kaum.

Börse Stuttgart TV

Holger Scholze sprach mit Robert Halver von der Baader Bank beim Börsentag Dresden u.a. über die Auswirkungen des Regierungswechsels in den USA. Demnach werde Donald Trump keinen vollkommen abgeschotteten Kurs fahren. Mario Draghi betreibe Sozialpolitik und sei für ihn deshalb die "personifizierte Mutter Teresa". Außerdem rät er: "Finger weg vom Zins-Sparen!". Aktien seien derzeit zu favorisieren, aber die Zeit der Gold-Anleger werde auch noch kommen.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.boerse-stuttgart.de/de/boersenportal/nachrichten-und-vid eos/boerse-stuttgart-tv/?video=13753

Euwax Sentiment Index

An der EUWAX verläuft der Handel analog zum Gesamtmarkt in relativ ruhigen Bahnen. Am Nachmittag überwiegt die Skepsis. Offenbar rechnen die meisten der aktiven Anleger im weiteren Tagesverlauf wieder mit rückläufigen Notierungen.

Trends im Handel

Gesucht sind nach einer Kaufempfehlung Puts auf das Devisenpaar EUR/GBP. Mit der Ankündigung eines "harten Brexits" am 8. Januar hatte das britische Pfund gegenüber der Gemeinschaftswährung verloren. In den letzten Tagen konnte sich das Pfund aber wieder etwas erholen.

Zahlreiche Käufer sind in Calls auf den Best of Gold Miners Index zu beobachten.

Nach der positiven Analysteneinschätzung zum Wochenstart kommt es in Stuttgart weiterhin zu Käufen in VW-Calls.

