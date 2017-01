In der Elektromobilitätsbranche gilt es als so gut wie sicher, dass die Lithium-Ionen-Technologie die Technologie sein wird die sich durchsetzt. Aktuell gibt es hier nur wenige Firmen die diese Nachfrage bedienen können. Orocobre ist eine der wenigen Firmen die schon in Produktion sind. Laut Alfred Maydorn vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR ist Orocobre ein ganz klarer Kaufkandidat. Außerdem spricht Alfred Maydorn im Gespräch mit Moderatorin Cornelia Eidloth über den Tesla, BYD, Daimler, Volkswagen, Electrovaya und Millennial Lithium. Die komplette Sendung finden Sie HIER.