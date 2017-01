Die US-Börsen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Viele Anleger warten auf neue Hinweise über den wirtschaftspolitischen Kurs von US-Präsident Donald Trump. Dieser hatte zu Wochenbeginn das transpazifische Freihandelsabkommen TPP aufgekündigt, was bei Investoren die Sorge vor einer protektionistischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...