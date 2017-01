Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA0079821017 Afrasia Mineral Fields Inc. 24.01.2017 CA95713E1079 Afrasia Mineral Fields Inc. 25.01.2017 Tausch 4:1

CA7740653042 Rockridge Capital Corp. 24.01.2017 CA98959W1041 Rockridge Capital Corp. 25.01.2017 Tausch 2:3

NL0000240000 Qiagen N.V. 24.01.2017 NL0012169213 Qiagen N.V. 25.01.2017 Tausch 27:26