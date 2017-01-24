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Dienstag, 24.01.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 555 internationalen Medien

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25,61 Euro		-0,35
-1,35 %
WKN: 901626 ISIN: NL0000240000 Ticker-Symbol: QIA 
Aktie:
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ Biotech
TecDAX
Prime Standard
DAX International 100
1-Jahres-Chart
QIAGEN NV Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
QIAGEN NV 1-Woche-Intraday-Chart
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Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
QIAGEN NV
QIAGEN NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
QIAGEN NV25,61-1,35 %
WESTBAY VENTURES INC0,0220,00 %
ZINC ONE RESOURCES INC0,613+13,52 %