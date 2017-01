Liebe Trader,

schon seit den Tiefs aus 2009 befindet sich das Wertpapier des US-amerikanischen Chip-Herstellers Texas Instruments in einem ungebrochenen Aufwärtstrend und konnte sich ein bisheriges Hoch von 75,25 US-Dollar erobern. Auffällig ist hierbei die zuletzt eingeleitete Rally-Beschleunigung, die sich zudem in einem steigenden Dreieck präsentiert und nun weiteres Kurspotential freigesetzt werden dürfte. Denn im gestrigen Handel konnte die Aktie sogar leicht über die letzten Hochs zulegen und wird weiter von Kaufinteresse seitens der Marktteilnehmer getragen. Ein sehr schönes Long-Setup auf Sicht von nur einigen Handelstagen bietet hier eine hervorragende Rendite-Chance.

Long-Chance:

Solange sich das Wertpapier von Texas Instruments oberhalb der Marke von 75,25 US-Dollar bewegt, sind weitere Kursgewinne zunächst an 77,98 US-Dollar zu favorisieren. Nach einem anschließenden Pullback sollte der Wert weiter in Richtung der runden Kursmarke von 80,00 US-Dollar zulegen und macht ein Long-Investment sogar auf aktuellem Niveau äußerst attraktiv. Eine entsprechende Verlustbegrenzung muss aber noch unterhalb der 50-Tage Durchschnittslinie von 73,10 US-Dollar angesetzt werden, falls Texas Instruments unerwartet nach unten wegbrechen sollte. In diesem Fall könnte es zunächst in den Bereich des EMA 200 auf Tagesbasis bei 67,59 US-Dollar abwärts gehen. Spätestens an der markanten Horizontalunterstützung von 66,30 US-Dollar ist jedoch mit einer klaren Gegenbewegung zu Oberseite zu rechnen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 75,73 US-Dollar

Kursziel: 80,00 US-Dollar

Stopp: < 73,10 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 2,63 US-Dollar

Zeithorizont: 1 - 3 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Texas Instruments Inc., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 75,73 US-Dollar; 15:50 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

