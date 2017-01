PATRIZIA Immobilien AG: Anne Kavanagh neuer CIO bei der PATRIZIA Immobilien AG

Erweiterung des Vorstands im Rahmen der internationalen Expansion Anne Kavanagh neuer CIO bei der PATRIZIA Immobilien AG

- Britin verantwortet künftig sämtliche Investmenttätigkeiten - Kavanagh verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Immobilieninvestmentbranche - Vorstand besteht damit aus vier Mitgliedern

Augsburg, 24. Januar 2017. Die PATRIZIA Immobilien AG erweitert im Zuge der internationalen Expansion ihren Vorstand. Anne Kavanagh wird künftig als Chief Investment Officer (CIO) sämtliche Investmenttätigkeiten des Konzerns verantworten. "Anne Kavanagh verfügt aufgrund ihrer langjährigen Tätigkeit in den verschiedenen internationalen Investmentmärkten über eine außergewöhnlich große Erfahrung. Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach Investitionsmöglichkeiten in den europäischen Immobilienmärkten, sind wir überzeugt, mit ihrer Unterstützung unseren pan- europäischen Wachstumskurs im Sinne unserer Kunden erfolgreich fortsetzen zu können", sagt Wolfgang Egger, Vorstandsvorsitzender der PATRIZIA Immobilien AG.

Kavanagh ist seit mehr als 25 Jahren in der Immobilieninvestmentbranche tätig. In den vergangenen sieben Jahren war sie bei AXA Investment Managers - Real Assets als Global Head of Asset Management & Transactions tätig und führte das Asset Management, Development und Transaction Team.

Zuvor verantwortete Kavanagh zahlreiche Führungspositionen bei international anerkannten Unternehmen. Unter anderem war sie als Managing Director Real Estate bei Lazard, als Head of Real Estate Europe bei Cambridge Place Investment Management und als International Director bei Jones Lang LaSalle's tätig.

"Ich bin gespannt auf meine neue Aufgabe als CIO. In den vergangenen Jahren hat sich PATRIZIA erfolgreich von einem deutschen Unternehmen zu einem wahren europäischen Immobilieninvestmentkonzern gewandelt", sagt Kavanagh. "Das ist eine sehr gute Grundlage, um auch weiterhin über sämtliche Nutzungsarten und Risikoklassen in Europa zu wachsen. Ich freue mich, mit meiner Erfahrung dazu beitragen zu können, PATRIZIA zur ersten Adresse für europaweite Immobilieninvestments zu machen."

Mit der Ernennung Kavanaghs setzt PATRIZIA ihre Internationalisierung fort. Allein im vergangenen Jahr wurden sowohl das globale Fund Raising Team in den USA, Europa und Australien ausgebaut als auch große Immobilieninvestments für eine wachsende Zahl internationaler Investoren getätigt. Unter anderem wurde der Commerzbank-Tower in Frankfurt am Main für Investoren aus Asien übernommen.

Kavanagh wird ihre Tätigkeit als Chief Investment Officer (CIO) am 17. April 2017 aufnehmen. Mit der Erweiterung besteht der Vorstand aus vier Mitgliedern. Vorstandsvorsitzender (CEO) ist weiterhin Unternehmensgründer Wolfgang Egger. Daneben gehören Klaus Schmitt als Chief Operating Officer (COO) und Karim Bohn als Chief Financial Officer (CFO) dem Gremium an.

Die PATRIZIA Immobilien AG: Die PATRIZIA Immobilien AG ist seit über 30 Jahren in 15 Ländern Europas als Investment-Manager auf dem Immobilienmarkt tätig. Das Spektrum der PATRIZIA umfasst dabei den Ankauf, das Management, die Wertsteigerung und den Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien über eigene lizensierte Investmentplattformen. Als eines der führenden Immobilien-Investmenthäuser in Europa agiert das Unternehmen europaweit gleichermaßen für große institutionelle Investoren wie auch für Privatanleger national und international. Derzeit betreut das Unternehmen ein Immobilienvermögen von über 18 Mrd. Euro, größtenteils als Co-Investor und Portfoliomanager für Versicherungen, Altersvorsorgeeinrichtungen, Staatsfonds, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag.

