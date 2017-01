Die Hauptversammlung der Raiffeisen Bank International AG (RBI) hat der Fusion mit der Raiffeisen Zentralbank AG (RZB) wie erwartet zugestimmt. Und damit klare Verhältnisse geschaffen. Auch die Kapitalerhöhung in Höhe von 109,7 Millionen Euro (damit werden die RZB-Altaktionäre abgegolten) bekam grünes Licht. Der Name RBI bleibt übrigens gleich, RZB verschwindet von der Bildfläche. An der ...

