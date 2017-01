ZÜRICH (Dow Jones)--Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen Teil seiner Vortagesverluste wieder wettgemacht. Für etwas Unterstützung sorgte die Nachricht, dass das britische Parlament dem Austritt des Landes aus der EU zustimmen muss, die Regierung dies nach der Volksabstimmung für den Austritt also nicht über die Köpfe der Abgeordneten hinweg alleine entscheiden darf. Dies schürte Spekulationen, dass der "Brexit" möglicherweise zumindest kein so harter werden könnte, wie ihn Premierministerin Theresa May favorisiert. Das wiederum könnte der Wirtschaftsentwicklung in Europa insgesamt zuträglich sein.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 8.247 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und vier -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 43,5 (zuvor: 45,05) Millionen Aktien.

Im Blickpunkt stand das nicht im Leitindex SMI enthaltene Nahrungsmittelunternehmen Aryzta. Dessen Kurs brach um 32 Prozent ein auf 30,85 Franken. Aryzta hatte gewarnt, dass der Gewinn etwa 20 Prozent unter den Planungen ausfallen werde und dass eine Besserung im laufenden Geschäftsjahr nicht in Sicht ist. Markteilnehmer begründeten die heftige Kursreaktion damit, dass im Quartalsbericht Ende November noch nichts auf diese Entwicklung hingedeutet habe.

Bei den weiteren Einzelwerten gaben Actelion mit einem Minus von 3,3 Prozent die Gewinne vom Vortag wieder ab. Sie hätten darunter gelitten, dass der US-Pharmariese Johnson & Johnson im Rahmen der Vorlage seiner Quartalszahlen am Dienstag kein konkretes Übernahmeangebot vorgelegt habe, hieß es im Handel. Das habe bei einigen Akteuren für Enttäuschung gesorgt. Johnson & Johnson verhandelt derzeit exklusiv mit den Schweizern über eine Übernahme.

Die Kurse der Pharmariesen Roche und Novartis verzeichneten erneut Verluste, wenn auch nur von bis zu 0,7 Prozent. Sie litten weiter unter Sorgen, dass der neue US-Präsident Donald Trump seiner Kritik an zu hohen Arzneimittelpreisen Taten folgen lassen könnte. Bankenaktien zeigten sich dagegen von ihren Vortageseinbußen erholt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 11:42 ET (16:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.