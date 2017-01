Von Giovanni Legorano

ROM (Dow Jones)--Die italienische Großbank Intesa Sanpaolo hat am Dienstagabend Interesse an einem potenziellen Zusammenschluss mit dem Versicherer Assicurazioni Generali bekundet und damit ein am Markt bereits kursierendes Gerücht bestätigt. Die Zeitung La Stampa hatte am Sonntag geschrieben, dass Intesa Sanpalo zusammen mit dem deutschen Versicherer Allianz Generali übernehmen könnte.

Der Mitteilung der Bank zufolge, prüft das Management ganz normal im Einklang mit der Strategie des Geldhauses, Möglichkeiten, die eigene Wettbewerbsposition und Ertragskraft zu stärken. "Diese Möglichkeiten, inklusive einer möglichen industriellen Kombination mit Assicurazioni Generali, werden derzeit vom Management geprüft", heißt es wörtlich in der Mitteilung

Am Montagabend hatte Generali seinerseits mitgeteilt, sich 3,01 Prozent der Stimmrechte an Intesa Sanpaolo gesichert zu haben, um somit Intesa Sanpaolo davon abbringen, ein großes Anteilspaket an Generali aufzubauen. Gemäß den italienischen Regularien darf ein börsennotiertes Unternehmen in Italien nämlich nicht mehr als 3 Prozent der Stimmrechte an einem anderen Unternehmen halten, wenn letzteres seinerseits umgekehrt bereits mehr als 3 Prozent der Stimmrechte besitzt.

Der Generali-Kurs stieg am Dienstag mit der Spekulation um einen Einstieg um weitere 8,2 Prozent, nachdem er am Montag bereits 4 Prozent gewonnen hatte. Für Intesa Sanpaolo ging es dagegen um über 4 Prozent nach unten.

DJG/DJN/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 24, 2017 15:28 ET (20:28 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.