Schlieren/Zürich (Schweiz), 25. Januar 2017

Kuros schliesst Übernahme von Xpand ab und wird zu einem führenden Unternehmen für orthobiologische Produkte

Kuros Biosciences (SIX: KURN) gibt heute den Abschluss der Übernahme von Xpand Biotechnology B.V. bekannt. Die strategische Akquisition beschleunigt den Wandel von Kuros in ein kommerzielles Unternehmen. Im laufenden Jahr wird Kuros voraussichtlich bereits über zwei in der EU zugelassene Produkte sowie eines in den USA verfügen. Mit der Übernahme erwirbt Kuros zudem eine Präsenz in der EU mit zertifizierten und GMP-kontrollierten Produktionskapazitäten.

"Mit der Übernahme verfügen wir über attraktive kommerzielle Perspektiven in wichtigen Segmenten der Orthobiologie sowie ein Standbein in der EU für unsere künftigen Studien und Vertriebstätigkeiten. Wir freuen uns darauf, zusammen mit unseren neuen Kollegen ein integriertes Unternehmen mit vielversprechenden Produkten auf dem Markt und in der Entwicklung aufzubauen", erklärt Didier Cowling, CEO von Kuros.

Das erste Produkt von Kuros, MagnetOs als Granulat, ist in der EU als Knochenersatz und für Zahnapplikationen zugelassen. Der Antrag auf Marktzulassung in den USA für Spondylodesen (Versteifung der Wirbelkörper) wird derzeit geprüft. Vorbereitet werden zudem Anträge in der EU und in den USA von MagnetOs in Kittform. Kuros' zweites Produkt ist Neuroseal, ein neuartiges Biomaterial für die Versiegelung der Hirnhaut. Gegenwärtig wird der Antrag für CE-Kennzeichnung von den Zulassungsbehörden der EU geprüft.

Die Gründer von Xpand, alles anerkannte Experten und Meinunungsführer auf dem Gebiet der Orthobiologie, bleiben in der weiteren Geschäftsentwicklung involviert. Prof. Joost de Bruijn und Frank-Jan van der Velden behalten ihre bisherigen Funktionen bei Xpand als CEO und Managing Director (Mr. de Bruijn) und Head of Business Affairs and Finance (Mr. van der Velden). Beide werden zudem Mitglieder der Geschäftsleitung von Kuros. Ausserdem werden Frank-Jan van der Velden und Prof. Clemens van Blitterswijk der nächsten Generalversammlung als neue Mitglieder des Verwaltungsrates vorgeschlagen.

Im Rahmen der Übernahmevereinbarung schafft Kuros insgesamt 2,105 Millionen neue Aktien, davon 1,365 Millionen Aktien unmittelbar nach Vollzug der Transaktion. Der erste Handelstag dieser neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange ist der 25. Januar 2017. Weitere 0,74 Millionen Aktien werden beim Erreichen bestimmter Meilensteine im Zusammenhang mit Produktzulassungen geschaffen.

Über Kuros Biosciences

Kuros Biosciences ist ein führendes kommerzielles Orthobiologie-Unternehmen und fokussiert sich auf die Entwicklung innovativer Produkte im Bereich Wundheilung und Geweberegeneration. Das erste Medizinprodukt, MagnetOs, ist in der EU zugelassen und wird momentan von den Behörden für die Zulassung in den USA geprüft. Das zweite Produkt, Neuroseal, befindet sich in der EU im Zulassungsverfahren. Kuros ist in Schlieren (Zürich) domiziliert und an der SIX Swiss Exchange gemäss International Reporting Standard unter dem Symbol KURN kotiert. Weitere Informationen zu Kuros, seinen Produkten und Technologien sind unter (www.kuros.ch: http://www.kuros.ch/) abrufbar.

