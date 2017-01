Bad Marienberg - Der Aufsichtsrat der Ekotechnika AG (ISIN DE000A161234/ WKN A16123; Primärmarkt), deutsche Holding des größten Händlers internationaler Landtechnik in Russland, der EkoNiva Gruppe, hat die Erweiterung des Vorstands beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...