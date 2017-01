Original-Research: SYGNIS AG - von GBC AG

Unternehmen: SYGNIS AG ISIN: DE000A1RFM03 Anlass der Studie: Research Note Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,70 Euro Kursziel auf Sicht von: Ende GJ 2017 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker; Felix Gode, CFA

Die SYGNIS AG mit Sitz in Heidelberg und Madrid ist ein im Prime Standard der Deutschen Börse gelistetes Life Science-Unternehmen. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Entwicklung und Vermarktung von neuartigen molekularbiologischen Technologien im Bereich des NGS (Next Generation Sequencing). Die SYGNIS AG hat im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung die Expedeon Holdings Ltd. erworben. Damit wurde die Produktpalette um den Bereich Proteomik, dem zweiten wichtigen Segment der Molekularbiologie, erweitert. Wichtige Synergieeffekte ergeben sich insbesondere im Vertriebsbereich, da die Expedeon über einen Direktvertrieb in den wichtigsten Life-Science-Märkten wie USA, UK und Asien weltweit verfügt. Nach dem Erwerb der Expedeon Holdings Ltd. wurde ein Teil des aus der letzten Kapitalerhöhung stammenden Liquiditätszuflusses für die Akquisition des US-amerikanischen Elektrophorese-Ausrüsters C.B.S. Scientific verwendet. C.B.S. Scientific fungiert dabei als Systemanbieter im Bereich der Elektrophorese und damit ist auch diese Akquisition als eine horizontale Verlängerung der Produktpalette und damit des Workflows der SYGNIS AG anzusehen.

Die Akquisition der Expedeon Holdings Ltd. wird u.E. die künftige Unternehmensentwicklung der SYGNIS AG maßgeblich bestimmen. Alleine aus der Konsolidierung der beiden Gesellschaften ergibt sich ein deutlich höheres Umsatz- und Ergebnisniveau, wie bereits zum 30.06.2016 ersichtlich wurde. Dabei gilt es zu bedenken, dass die Expedeon im abgelaufenen Berichtszeitraum lediglich seit August 2016 und damit nur für zwei Monate einbezogen war. Im vierten Quartal 2016 sowie insbesondere im Geschäftsjahr 2017 dürften sich alleine aufgrund eines vollständigen Einbezugs der neuen Gesellschaft sowie der Integrationserfolge im Vertriebsbereich der SYGNIS AG deutlich positive Effekte ergeben. Zugleich haben wir ab dem Geschäftsjahr 2017 anorganische Effekte aus der Akquisition von C.B.S. Scientific berücksichtigt. Bei einem jährlichen Umsatz in Höhe von 1,50 Mio. USD (entspricht: 1,42 Mio. EUR) weist der Laborausrüster einen positiven Ergebnis- und Liquiditätsbeitrag auf.

Gemäß Unternehmensangaben wird im Zuge der erwarteten Umsatzsteigerungen zunächst von einer Reduktion des negativen operativen Ergebnisses und bereits für das kommende Geschäftsjahr 2017 mit dem Erreichen des Break- Even auf Quartalsebene ausgegangen. Der Break-Even auf Gesamtjahresebene wird für das Geschäftsjahr 2018 in Aussicht gestellt.

Unsere Ergebnisprognosen berücksichtigen neben den typischen Skaleneffekten auch mögliche Synergieeffekte vor dem Hintergrund der Zusammenlegung von Verwaltungsstrukturen und Produktionskapazitäten. So sollen aus der geplanten Bündelung des Produktionsbetriebes und der Fertigungsprozesse Synergieeffekte gehoben werden. Noch im vierten Quartal 2016 soll der Umzug der Produktions- und Fertigungsprozesse nach England erfolgen, was eine weitere Optimierung der Kostenstruktur nach sich ziehen dürfte. Das künftige Kostenbild der Gesellschaft dürfte daher von einer im Vergleich zum Umsatz nur unterproportionalen Entwicklung bei den Verwaltungsaufwendungen sowie bei den F&E-Kosten geprägt sein. Die Vertriebs- sowie die Produktionskosten dürften im Gegensatz dazu zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vor diesem Hintergrund ist auch die geplante Zusammenlegung der Produktionsstandorte der beiden in den USA ansässigen Gesellschaften Expedeon Inc. und C.B.S. in San Diego zu sehen. Als Folge von Skalen- und Synergieeffekten sind zukünftig hohe Ergebnismargen möglich. Langfristig rechnen wir mit einer EBITDA-Marge in Höhe von 45,0 %.

Der faire Wert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2017 entspricht als Kursziel 3,70 EUR (bisher: 3,95 EUR). Kurszielmindernd wirkt sich dabei insbesondere die Reduktion der Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2016 und 2017 aus. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau in Höhe von 1,66 EUR je Aktie, vergeben wir das Rating KAUFEN.

