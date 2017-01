Um 10: DAX wagt sich aus der Deckung - Trump kurzfristig ausgeblendet

Das Abwarten und Zögern der Anleger in den vergangenen Tagen schlägt am deutschen Aktienmarkt heute in Euphorie um. Der Deutsche Aktienindex springt auf ein neues Jahreshoch und notiert damit so hoch wie zuletzt im Juli 2015, also vor gut anderthalb Jahren. Der Ausbruch aus dem Seitwärtskanal der ersten drei Handelswochen des laufenden Jahres hat weitere Käufer in den Markt gelockt.

Für einen Moment wird die Unsicherheit über den Kurs des neuen US-Präsidenten Trump scheinbar ausgeblendet. Ob mit dem heutigen Tag die Trump-Rally aber schon ihre Fortsetzung findet, wird sich in den kommenden Tagen herausstellen. Liefert Trump in den kommenden Tagen und Wochen nicht, könnte sich die heutige Bewegung als Strohfeuer herausstellen und der DAX wieder in seinen eingetretenen Pfad zurückkehren. Der Blick richtet sich auch an die Wall Street, wo der Dow Jones den Anlegern bislang den Sprung über die 20.000 schuldig geblieben ist.

