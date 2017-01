Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-25 / 10:00 *High-Density-Steckverbinder für die RZ-Verkabelung* *erhalten IEC Norm 61754-34:2016-10* *Frankfurt am Main / Sinn-Fleisbach, 25. Januar 2017 *-Die EUROMICRON Werkzeuge GmbH, ein Unternehmen der euromicron Gruppe, hat die LWL-Steckverbinder des Typs URM (yoU aRe Modular) erfolgreich durch den Normierungsprozess der International Electrotechnical Commission (IEC) gebracht. URM ist ein Mehrfaserstecker-System im Small-Form-Factor-Design, das speziell für High-Density-Anwendungen in Rechenzentren konzipiert wurde. Seit Oktober 2016 haben die in Deutschland entwickelten URM-Steckverbinder nun ihren festen Platz in der IEC-Normenreihe 61754 zur Definition optischer Steckverbinder eingenommen und sind in der Einzelnorm IEC 61754-34:2016-10 verbindlich reguliert (_Lichtwellenleiter - Verbindungselemente und passive Bauteile - Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern - Teil 34: Steckverbinderfamilie der Bauart URM)_. Verfügbar als Zwei- und Acht-Faser-Steckverbinder, punkten die URM-Steckverbinder mit hoher Packungsdichte sowie präzise gearbeiteten, gefederten Keramikferrulen. Diese ermöglichen durch Einzelführung jeder Faser eine optimale Politur der Faserendflächen, sodass die URM-Steckverbinder eine niedrige Einfügedämpfung von unter 0,2 dB erreichen. Im Rahmen der RZ-Verkabelung stellt das URM-System damit eine leistungsstarke Alternative zu MPO-Steckverbindern dar und erlaubt eine direkte Adaption des IEEE 802.3bm-Standards von Base-12- auf Base-8-Verbindungen. Der Leistungsvorteil des URM-Steckverbinders ist vor allem auf Übertragungsstrecken mit niedrigem Dämpfungsbudget bedeutsam, wie etwa bei der aktuellen Entwicklung des High-Speed-Datenverkehrs von 40Gb Ethernet über 100GBE zu 400GbE oder bis zu 32Gb Fibre Channel. Die URM-Steckverbinder werden von der EUROMICRON Werkzeuge GmbH (Sinn-Fleisbach/Mittelhessen) gefertigt. Die Verarbeitung des Steckverbinders zu hoch performanten Verkabelungssystemen für Rechenzentren wird von der euromicron Gesellschaft LWL-Sachsenkabel GmbH in Gornsdorf/Erzgebirge umgesetzt. Nähere Informationen zum euromicron URM-Steckverbinder-System finden Sie auf der URM-Microsite unter http://urm.euromicron.com [1]. Die offizielle Publikation der Einzelnorm IEC 61754-34:2016-10 kann über den VDE-Verlag (www.iec-normen.de [2]) bezogen werden. *Über euromicron AG:* Die euromicron AG (www.euromicron.de [3]) vereint als Gruppe mittelständische Hightech-Unternehmen aus den Bereichen Digitalisierte Gebäude, Kritische Infrastrukturen und Industrie 4.0. Als deutscher Spezialist für das Internet der Dinge versetzt euromicron ihre Kunden in die Lage, Geschäfts- und Produktionsprozesse zu vernetzen und den Weg in die digitale Zukunft erfolgreich zu gehen. Von der Konzeption und Implementierung über den Betrieb bis hin zu verbundenen Serviceleistungen realisiert euromicron kundenspezifische Lösungen und schafft die dafür notwendigen IT-, Netzwerk- und Sicherheitsinfrastrukturen. So ermöglicht euromicron ihren Kunden vorhandene Infrastrukturen schrittweise in das digitale Zeitalter zu migrieren. Die Expertise von euromicron unterstützt die Kunden des Unternehmens dabei, Flexibilität und Effizienz zu steigern sowie neue Geschäftsmodelle zu entwickeln, die den Grundstein für den Unternehmenserfolg von morgen legen. Der seit 1998 börsennotierte Technologie-Konzern mit Hauptsitz in Frankfurt am Main beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter an 30 Standorten. Zur euromicron Gruppe gehören insgesamt 14 Tochterunternehmen, darunter die Marken Elabo, LWL-Sachsenkabel, MICROSENS und telent. *Über EUROMICRON Werkzeuge:* Die EUROMICRON Werkzeuge GmbH (www.euromicron-fiberoptic.com [4]) ist einer der führenden Entwickler und Hersteller von hochpräziser Verbindungstechnik für faseroptische Anwendungen und Systeme. Weltweit sorgen die Produkte der EUROMICRON Werkzeuge auf modernster Anlagentechnik gefertigten Komponenten für zuverlässige Verbindungen auf den Datenautobahnen von morgen. Know-how, modernste Mess- und Fertigungstechnik sowie ein nach DIN EN ISO 9001 zertifiziertes QM-System sind die Basis unseres Erfolges. 