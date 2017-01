Die Investmentbank Equinet hat die Aktie der Deutschen Bank nach Pressespekulationen über einen Teilbörsengang (IPO) der Fondstochter Deutsche Asset Management auf "Neutral" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Es sei recht wahrscheinlich, dass das Finanzinstitut nach verschiedenen Optionen suche, um sein Kapital aufzustocken, schrieb Analyst Philipp Häßler in einer Studie vom Mittwoch. Einen teilweisen Börsengang sieht er mit gemischten Gefühlen. Einerseits würde die Bank damit ihre Kronjuwelen weggeben, andererseits wäre ein 25-Prozent-IPO eine in Betracht zu ziehende Option, falls so die Kapitalquoten deutlich gesteigert werden könnten./ck/gl /ck

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0010 2017-01-25/10:47

ISIN: DE0005140008