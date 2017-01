IRW-PRESS: STARTMONDAY TECHNOLOGY CORP: StartMonday präsentiert beim einflussreichen HRD Summit

Europäische Führungskräfte des Personalwesens kommen von 31. Januar bis 1. Februar in Birmingham (Vereinigtes Königreich) beim HR Director Summit zusammen

AMSTERDAM (NIEDERLANDE), 25. Januar 2017. StartMonday Technology Corp. (CSE: JOB; FRANKFURT: JOB) (StartMonday oder das Unternehmen), ein Technologieunternehmen, das sich mit der smarten Jobvermittlung beschäftigt, freut sich bekannt zu geben, dass CEO Ray Gibson beim HRD Summit am 1. Februar im International Convention Centre, Broad Street, Birmingham (Vereinigtes Königreich), präsentieren wird.

Beim HRD Summit kommen Führungskräfte des Personalwesens zusammen, um ihr Know-how hinsichtlich der neuesten verfügbaren Strategien und Technologien zu teilen und ihre organisatorische Performance zu steigern. Die Teilnehmerliste 2017 umfasst einige der renommiertesten Führungskräfte des Personalwesens von einer Reihe leistungsstarker Unternehmen wie The Co-operative Group, Lloyds Bank oder Unilever. Beim HRD Summit werden über 700 Delegierte aus allen Teilen der Welt zusammenkommen, um Branchen zu vertreten, die von der Luft- und Raumfahrt über die Automobilbranche bis hin zu Immobilien und Einzelhandel reichen. Mit über 100 Vortragenden und acht Streams ist dieses reichhaltige Programm ein wichtiger Event für Führungskräfte des Personalwesens aus allen Teilen Europas und darüber hinaus.

Ray Gibson, Mitbegründer und CEO des Unternehmens, sagte: Wir freuen uns, am zweiten Tag des bevorstehenden HRD Summit einen halbstündigen Vortrag abhalten zu dürfen. Durch unsere Teilnahme an solchen Veranstaltungen konnten wir zahlreiche Kontakte knüpfen, wie etwa mit IBM Watson, das mit den Computable Awards Startup of the Year ausgezeichnet wurde, und kürzlich auch mit einem Masterclass Talk, der vom niederländischen Autor Aaltje Vincent für HR-Coaches in den Niederlanden organisiert wurde.

Ray Gibson freut sich bekannt zu geben, dass die Geschichte des Unternehmens ein immer größeres Publikum anspricht. Es ist ein einfaches Konzept und ich muss zugeben, dass ich sehr aufgeregt bin, wenn ich das Aha-Erlebnis sehe, wenn ein Publikum begreift, dass das, was wir tun, für uns nicht weniger aufregend ist. Der HRD Summit ist eine große Sache für uns, weshalb wir von unseren beiden im Vereinigten Königreich ansässigen Vertriebsvertretern unterstützt werden. Unmittelbar nach unserem Vertriebsgipfel in Amsterdam heute Morgen werden sie Kontakte zu Führungskräften und neuen Unternehmen knüpfen. Diese Art von Netzwerkbildung bescherte uns eine beträchtliche Dynamik und unser kontinuierliches Engagement bringt uns weiter nach vorne. Wir freuen uns bereits darauf, unsere Botschaft bei einer der größten Veranstaltungen zu vermitteln, an denen wir jemals teilgenommen haben, und hoffen, diese mit so vielen Kontakten wie möglich teilen zu können.

Über den HRD Summit Der HRD Summit ist die größte Veranstaltung für Führungskräfte des Personalwesens in Europa. Dieser populäre Event bringt qualifizierte Führungskräfte auf Vorstandsebene des Personalwesens und Pioniere im Bereich von Lösungen für das Personalwesen zusammen. Erfahren Sie mehr: www.hrdsummit.com. Über StartMonday (CSE: JOB) (XFRA: JOB) StartMonday unterstützt Arbeitgeber mit Hilfe von aussagekräftigen 15-Sekunden-Vorstellungsvideos bei der rascheren Auswahl besserer Kandidaten. Die von StartMonday entwickelten videogeführten mobilen Apps und Web-Apps vermitteln einen besseren Eindruck von der Persönlichkeit und den Fähigkeiten im Umgang mit Kunden. Sie unterstützen den Arbeitgeber bei seiner Entscheidung, mit welchen Kandidaten er zuerst sprechen soll, und machen das Auswahlverfahren wesentlich effizienter. StartMonday hat es sich zur Aufgabe gemacht, sich als innovative und vertrauenswürdige Marke in der Personalvermittlung zu etablieren. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von effizienten Instrumenten für die mobile Generation spezialisiert. Das Unternehmensziel besteht darin, die Personalvermittlung und die Arbeit selbst für jeden zu einer tollen Erfahrung zu machen.

