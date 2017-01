Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Mit dem Smartphone oder Tablet ein digitales Schmerztagebuch führen oder trotz eingeschränktem Hörvermögen Musik per App in optimaler Qualität genießen: Mobile Lösungen gewinnen in der Gesundheitsversorgung zunehmend an Bedeutung, da sie entscheidend zum Patientenwohl beitragen und Abläufe in Krankenhäusern oder im Arzt-Patienten-Verhältnis verbessern können. Einblick bekommen die Besucher hierzu auf der conhIT 2017.



Auch im zehnten Jahr der conhIT - Connecting Healthcare IT wird wieder am 26. April 2017 der international bekannte AppCircus stattfinden. Dieser gilt als der größte Wettbewerb für Gesundheits-Apps weltweit. Dabei präsentieren Start-ups und Entwickler ihre mobilen Lösungen vor einer Fachjury, zu der unter anderem Jesus Del Valle (Head of Bayer Grants4Apps), Guido Burkhardt (qhit healthcare consulting) und Kai Sostmann (Charité - Universitätsmedizin Berlin) gehören.



Noch bis zum 28. Februar 2017 können alle Unternehmen und Entwickler ihre Apps für den Wettbewerb des AppCircus einreichen. Gesucht wird eine App, die den Alltag von Medizinern, Pflegern und Patienten unterstützt und in Europa in Kliniken, Reha-Zentren, Pflegeheimen oder in der allgemeinen Patientenversorgung eingesetzt wird. Besonders gefragt in diesem Jahr sind Apps rund um die Themen Big Data und Machine Learning. Die wachsende Bedeutung von Gesundheits-Apps und die Anbindung von IT-Lösungen für Patienten bestätigt auch Jens Naumann, Geschäftsführer von medatixx, einem Praxis-Softwareanbieter und conhIT-Goldpartner: "Die conhIT ist die ideale Kontaktbörse für zukünftige Kooperationen - insbesondere aus dem App-Umfeld. Das Interesse unserer Kunden ist da und es wird größer."



Der AppCircus ist eine weltweite Veranstaltungsreihe, bei der innovative mobile Anwendungen in Kurzpräsentationen im Rahmen der mobile health ZONE auf der conhIT vorgestellt und von einer hochkarätigen Jury bewertet werden. Der Gewinner erhält eine Nominierung für den Mobile Premier Award, bei dem die besten mobilen Apps aus unterschiedlichen Branchen prämiert werden und der einmal im Jahr im Rahmen des Mobile World Congress in Barcelona stattfindet. Gewinner in Barcelona war im vergangenen Jahr der Sieger des AppCircus' auf der conhIT 2015: Mimi Hearing, eine App, die sich auf besseres Hören spezialisiert hat und beispielsweise einen Hörtest anbietet, der sich bequem zuhause auf dem Sofa erledigen lässt und mit dem man Hörprobleme frühzeitig erkennen kann.



Über die conhIT - Connecting Healthcare IT



Die conhIT richtet sich an Entscheider in den IT-Abteilungen, im Management, der Medizin und Pflege sowie an Ärzte, Ärztenetze und Medizinische Versorgungszentren, die sich über die aktuellen Entwicklungen von IT im Gesundheitswesen informieren, Kontakte in der Branche knüpfen und sich auf hohem Niveau weiterbilden wollen. Als integrierte Gesamtveranstaltung mit Messe, Kongress, Akademie und Networking-Events bündelt sie an drei Tagen die Angebote, die für die Branche attraktiv sind. Die conhIT, die 2008 vom Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V. als Branchentreff der Healthcare IT initiiert wurde und von der Messe Berlin organisiert wird, hat sich mit 451 Ausstellern und rund 9.000 Besuchern zu Europas wichtigster Veranstaltung rund um IT im Gesundheitswesen entwickelt.



Die conhIT wird in Kooperation von den Branchenverbänden Bundesverband Gesundheits-IT - bvitg e.V., GMDS (Deutsche Gesellschaft für Medizinische Informatik, Biometrie und Epidemiologie) e.V., BVMI (Berufsverband Medizinischer Informatiker) e.V. sowie unter inhaltlicher Mitwirkung von KH-IT (Bundesverband der Krankenhaus-IT-Leiterinnen/Leiter) e.V. und CIO-UK (Chief Information Officers - Universitätsklinika) gestaltet. Diese Presse-Information finden Sie auch im Internet: www.conhit.de



Über AppCircus



AppCircus vereint die globale Gemeinschaft von App-Entscheidungsträgern im Rahmen ihrer Veranstaltungen und Online-Inkubationsplattform. In nur vier Jahren hat AppCircus mehr als 200 organisierte Veranstaltungen in über 30 Ländern durchgeführt und eine Community von über 20.000 Anwendern aufgebaut. AppCircus-Veranstaltungen geben neuen App-Talenten auf lokaler und globaler Ebene Sichtbarkeit. Mit der Inkubator-Online-Plattform "HackatHome", verbindet AppCircus App-Entwickler mit Geschäftsmöglichkeiten und hilft ihnen, innovative und qualitativ hochwertige Anwendungen zu entwickeln.



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: Messe Berlin GmbH Britta Wolters PR Manager Tel.: +49 30 3038 2279 Fax: +49 30 3038 912279 wolters@messe-berlin.de