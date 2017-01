STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Dax Kurs 11.800 Punkte: Ausbruch aus der Seitwärtsrange

Gerücht: Deutsche Bank schickt Vermögensverwaltung an die Börse

Der Markt startet freundlich, klettert bis zum Nachmittag auf 11.779 Punkte und löst damit die Seitwärtsbewegung nach oben auf. Es gibt starken Rückenwind: In den USA hatten S&P 500, Nasdaq 100 und Nasdaq Composite am Dienstag neue Allzeithochs markiert. Und Der Dow Jones kommt wieder bis auf 50 Punkte an sein Rekordhoch von Anfang Januar (19.999,63 Punkte) heran. Donald Trump hat angekündigt, zwei Öl-Pipeline-Projekten wieder in Angriff zu nehmen.

Sowas kommt gut an bei den Anlegern. Da vermag auch ein schwacher ifo Geschäftsklimaindex nicht die Stimmung zu trüben. Auch Japan gewinnt nach zwei verlustreichen Tagen. Anleger hoffen auf frische Impulse durch ein neues Konjunkturprogramm des US-Präsidenten. Die Ölpreise geraten etwas unter Druck, Der Goldpreis notiert ebenfalls deutlich im Minus.

Deutsche Bank schickt Vermögensverwaltung an die Börse

die Deutsche Bank denkt im Rahmen ihrer neuen Strategie angeblich darüber nach, sich von der Vermögensverwaltung zu trennen. Eine Option ist ein Börsengang der Sparte Deutsche Asset Management.

Thyssenkrupp sichert sich Großauftrag

ThyssenKrupp-Aktie errichtet in Algerien eine Zementanlage. Der Auftragswert liegt im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die neue Anlage soll Anfang 2019 in Betrieb gehen.

Alcoa schreibt rote Zahlen

Alcoa hat im ersten Quartal nach seiner Aufspaltung rote Zahlen geschrieben. Hohe Kosten für Werksschließungen führen zu einem Verlust von 125 Millionen Dollar im Quartal von Oktober bis Dezember.

Fraport braucht mehr Zeit

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport braucht mehr Zeit um die 14 Regionalflughäfen in Griechenland zu übernehmen. Grund sind laut Fraport die Größe und Komplexität der 1,2 Mrd. Transaktion.

Texas Instruments schaut positiv nach vorne

Der Chip-Spezialist Texas Instruments ist im ersten Quartal besser unterwegs als Experten erwarten hatten. TI rechnet mit einem Gewinn je Aktie (EPS) zwischen 78 bis 88 US-Cent. Analysten hatten 75 Cent vorhergesagt.

Novartis: Augenheilsparte vor Börsengang?

Trotz eines Rückgangs des Reingewinns um 4,7 Prozent auf 6,7 Milliarden Dollar winkt den Novartis-Aktionären eine um 2,0 Prozent höhere Dividende von 2,75 Franken. Der Schweizer Pharmakonzern will zudem sein Augenheilgeschäft unter die Lupe nehmen und erwägt auch die Abspaltung der Sparte.

Euwax Sentiment Index

Im Zuge von Gewinnmitnahmen auf der Long Seite dreht der Euwax Sentiment Index, das Stimmungsbarometer der Börse Stuttgart am Vormittag mit 30 Punkten ins Minus. Später wechselt die Stimmung und Bullen und Bären halten sich die Waage.

Trends im Handel

Anleger in Stuttgart folgen den heute zahlreichen Empfehlungen im Markt.

So empfiehlt ein Anlegermagazin Leoni zum Kauf, Anleger in Stuttgart investieren überwiegend in Knock-out-Calls auf den Automobilzulieferer.

Auch hinter dem starken Interesse nach Calls auf den EuroStoxx 50 steckt nach Ansicht von Händlern eine Empfehlung.

Gesucht ist auch ein so genannter "Inliner" auf die Aktie der Deutschen Bank. Anleger setzten hier auf eine Seitwärtsbewegung und erhalten am Ende der Laufzeit 10 Euro, wenn die Kurs der Aktie der Deutschen Bank nicht unter 17 Euro fällt oder über 21 Euro steigt.

