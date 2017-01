Führender Hersteller gepanzerter VIP-Fahrzeuge und ziviler gepanzerter Fahrzeuge plant Integration hochmoderner Satellitentechnologie von Kymeta für globale, mobile Kommunikationslösungen



Redmond, Washington (ots/PRNewswire) - Heute kündigte Kymeta - das Unternehme, das globale, mobile Internetanbindung wahr macht - eine geplante Zusammenarbeit mit Aurum Security an, im Rahmen derer die satellitenbasierte Lösung Kymeta mTenna für eine Internetanbindung hohem Datendurchsatz für gepanzerte VIP-Fahrzeuge und zivile gepanzerte Fahrzeuge (civilian armored vehicles, CAV) bereitgestellt werden soll. So haben CAV-Hersteller und Integrationsanbieter die Möglichkeit, eine globale Internetanbindung für unterwegs anzubieten und die Nachfrage ihrer Kunden danach zu befriedigen, ohne die natürlichen Designlinien des Fahrzeugs zu beeinträchtigen. Dadurch erhält jeder Kunde - vom VIP über Regierungsvertreter bis hin zu Mitgliedern von Königshäusern - überall Zugang zu einer Internetanbindung mit hoher Bandbreite, die unsichtbar, sicher und zuverlässig ist - selbst an entlegenen Orten.



"Kymeta freut sich außerordentlich über die Zusammenarbeit mit Aurum Security, einem der führenden Integrationsanbieter für zivile gepanzerte Fahrzeuge weltweit, der für sein Streben nach den höchsten Threat-Survival-Standards bekannt ist, um moderne Satellitenanbindungslösungen für seine Kunden anzubieten", erklärt Tom Freeman, Senior Vice President Land Mobile, Kymeta. "Über das 70 cm große Kymeta-mTennau7-Terminal ist der Zugang zur Internetanbindung allgegenwärtig, benutzerfreundlich und der Einkauf einfach; die Vernetzung erfolgt über eine sichere Satellitenanbindung mit hohem Datendurchsatz, wodurch die Fahrzeugsicherheit durch eine bessere Integration von Audio-, Daten- und Videokommunikation verbessert wird."



"Das mobile Satellitenterminal Kymeta mTennau7 wird unseren Kunden eine unterbrechungsfreie Internetanbindung bieten und ihre Produktivität und Sicherheit erhöhen; es ist zudem günstig und zieht keine unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich", erklärt Andre Uschakow, Managing Director, Aurum Security. "Terrestrische Mobilfunknetze sind unterbrechungsanfällig und lassen sich leicht hacken, was den Konvoi blind und angreifbar macht. Satellitensysteme sind dafür bekannt, dass sie sich nur schwer kompromittieren lassen, und wir werden mit der Kymeta-mTenna-Technologie eine sichere, satellitenbasierte Internetanbindung mit hohem Datendurchsatz anbieten können."



Das kleine, leichte Satelliten-Flachbildschirmterminal mit geringem Stromverbrauch von Kymeta lässt sich unsichtbar zwischen Innenverdeck und Dach einer Vielzahl von Fahrzeugen anbringen und bietet so zuverlässigen Internetzugang überall unter freiem Himmel. Besonders wichtig ist dies für CAV-Integrationsanbieter, welche die neueste Technologie anbieten möchten, ohne die natürlich Ästhetik des Fahrzeugs zu beeinträchtigen oder das Fahrzeug, welches als Kommunikationsknotenpunkt des Konvois dient, hervorzuheben. Es bietet auch dort Zugang, wo keine terrestrischen Netze zur Verfügung stehen, und eliminiert das Risiko eines Kommunikationsverlusts bei Katastrophen, sollten die terrestrischen Netze ausfallen. Bei den heutigen Internetanbindungslösungen sind Integrationsanbieter für CAVs und VIP-Fahrzeuge auf die ausgelasteten Mobilfunknetze beschränkt, die weniger Sicherheit bieten, anfällig für Störquellen sind und sich leicht kompromittieren lassen sowie eine globale bzw. Landesgrenzen-übergreifende Skalierung nicht erlauben.



Kymeta mTenna Satellitenlösungen für CAVs werden ab dem 2. Quartal 2017 erhältlich sein. Weiterführende Informationen für Interessenten, die Integrationsanbieter von Kymeta-Technologie für CAVs und VIP-Fahrzeuge werden möchten, und zur Durchführung von Reservierungen finden Sie unter: www.kymetacorp.com/CAV.



Die Internetanbindungslösungen von Kymeta für CAVs und VIP-Fahrzeuge können beim Global Space Congress, der vom 31. Januar bis 01. Februar in Abu Dhabi (VAE) stattfindet, an Stand D20 besichtigt werden. Im Rahmen der Veranstaltung nimmt Tom Freeman, Senior Vice President Land Mobile, Kymeta, an den folgenden Terminen als Referent teil:



- Worldwide Trends in New Technology - 31. Januar, 10:00 Uhr (Gulf Standard Time) - Satellite Communications Symposium - 1. Februar, 12:30 Uhr (Gulf Standard Time)



Über Kymeta Corporation



Kymeta bietet Internetanbindung, wie sie sein sollte: sicher, verfügbar, universal und global. Kymeta räumt Hindernisse aus dem Weg, indem es auf innovative Weise die Nutzung der Satellitennetzkapazität für den Zugang zu Kommunikationstechnologie mit hoher Bandbreite für unterwegs optimiert. Das erste Produkt des Unternehmens, eine Antenne mit Metamaterial-basierter elektronischer Antennenstrahlausrichtung und Softwareunterstützung für die Satellitenkommunikation, sogt für eine bessere Vernetzung von u. a. Booten, Flugzeugen, Fahrzeugen.



Das Unternehmen wurde mit dem 2016 Seattle Business Silver Tech Impact Award for Emerging Technology, dem 2016 AHEAD Innovators Award und kurz davor mit dem Frost & Sullivan 2016 New Product Innovation Award ausgezeichnet. Es wurde zudem an zwei aufeinanderfolgenden Jahren zum CNBC Disruptor, durch Strategic News Network zum FiReStarter sowie zum MIT Technology Review Disruptive Company in einer Gruppe von 50 führenden Unternehmen gewählt. Kymeta pflegt wichtige Partnerschaften mit führenden Unternehmen der Industrie einschließlich Toyota, Intelsat, Panasonic, Inmarsat, Airbus Defence & Space, Sharp, Intellian, O3b u. A. Kymeta vernetzt alles, was sich bewegt. Überall. Das Unternehmen mit Sitz in Redmond, Washington ist international tätig. Weiterführende Informationen: www.kymetacorp.com.



