Inspiriert vom Höhenflug des Dow Jones, der erstmals in der Geschichte der Wall Street die 20.000-Punktemarke durchbrach, strebt auch der Nikkei nach neuen Rekorden. Zu den Gewinnern gehören vor allem Bankenwerte.

Die Börsen in Asien haben am Donnerstag im Sog der Wall Street zugelegt. Anleger zeigten sich ermutigt vom neuen Rekordhoch des Dow-Jones-Index, der erstmals die Schallmauer von 20.000 Punkten durchbrach. In Tokio legte der Leitindex Nikkei 1,4 Prozent zu auf 19.333 Punkte. Zu den Gewinnern zählten insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...