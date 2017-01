FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.01.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.01.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 26.01.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.01.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

CX0 XFRA CA1724541000 CINEPLEX INC. 0.096 EUR

DRG XFRA CA26154A1066 DREAM GL.REAL EST.I.TR.U. 0.047 EUR

8B8 XFRA CA09202D2077 BLACK DIAMOND GRP LTD 0.018 EUR

XFRA DE000HLB2FF9 LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/16 0.002 %

6GAA XFRA US40053W1018 GRUPO AV.ACC.V.ADR/20 KP1 0.031 EUR

28K XFRA CA13124N1033 CALLIDUS CAPITAL CORP. 0.071 EUR

XFRA DE000HSH31N5 HSH NORDBANK IZ 5 12/20 0.001 %

3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.800 EUR

ANP XFRA US0375981091 APOGEE ENTERPRISES DL-333 0.130 EUR

TII XFRA US8825081040 TEXAS INSTR. DL 1 0.465 EUR

T6O XFRA US8754651060 TANGER FACT.OUTLET DL-,01 0.302 EUR

3SM XFRA US8318652091 SMITH -A.O.- CORP. DL 1 0.130 EUR

SL1 XFRA US8070661058 SCHOLASTIC CORP. DL-,01 0.140 EUR

SF9 XFRA US8000131040 SANDERSON FARMS INC. DL 1 0.223 EUR

RK8 XFRA US74348T1025 PROSPECT CAP CORP.DL-,001 0.078 EUR

PLM XFRA US7265031051 PLAINS ALL AMER. P. DL-,1 0.512 EUR

P0BR XFRA US7142361069 PERMIAN BASIN R.TR. U.B.I 0.045 EUR

WX4 XFRA US6819361006 OMEGA HEALTHC. INV. DL-10 0.577 EUR

CZ2 XFRA US6374171063 NATIONAL RETAIL PPTYS 0.423 EUR

DWD XFRA US6174464486 MORGAN STANLEY DL-,01 0.186 EUR

6HR XFRA US4447171020 HUGOTON ROYAL.T.(TEX.)SBI 0.008 EUR

GE3 XFRA US3719271047 GENESIS ENERGY L.P. 0.660 EUR

EPD XFRA US2937921078 ENTERPRISE PRODS PART. 0.381 EUR

EVCN XFRA US2782651036 EATON VANCE DL -,00390625 0.260 EUR

BN9 XFRA US0640581007 BK N.Y. MELLON DL -,01 0.177 EUR

AY1 XFRA US0188021085 ALLIANT ENERGY DL-,01 0.293 EUR

T97 XFRA JP3587600002 TOKYO DOME CORP. 0.098 EUR

SPH1 XFRA JP3420600003 SEKISUI HOUSE 0.262 EUR

RTE XFRA DK0010267129 RTX A/S NAM DK 5 0.269 EUR

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.035 EUR

SZZ XFRA DE0005141907 SINNERSCHRADER O.N. 0.200 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.017 EUR

VCR XFRA CA92340R1064 VERESEN INC. 0.059 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.004 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.043 EUR