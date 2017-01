Medienberichten zufolge könnten Deutsche Bank, UniCredit SpA, Banco Popular (Spanien) und Bremer Landesbank aufgrund von Verlusten in 2016 hinsichtlich regulatorischer Regeln gezwungen werden die Kuponzahlungen von AT1 Anleihen auszusetzen. Gestern überraschte Credit Agricole die Primärmarktakteure: Anstelle der angekündigten 8J und/ oder 15J Covered Bond (CB) Emission platzierte sie eine dreifach Tranche (A: EUR 1 Mrd., 8J, MS-1 BP; B: EUR 1 Mrd., 15J, MS+20 BP; C: EUR 500 Mio., 20J, MS +25 BP). Die Emission fand bei den Investoren reichlich Anklang, was zu einem gut gefüllten Orderbuch von EUR 4,3 Mrd. führte. Cades - der staatsnahe französische Emittent, der die Finanzierung des Gesundheitssystems in Frankreich inne hat, platzierte EUR 4 Mrd. mit 5-jähriger Laufzeit bei 5 BP über der...

