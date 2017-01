Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-01-26 / 08:00 *YOC analysiert den Status von Mobile Programmatic in Europa * *- Mobile Programmatic europaweit auf ungleichen Entwicklungsstufen* *- Know-how und Bereitschaft für Mobile Programmatic wächst stetig* *- Programmatischer Handel eigenentwickelter Werbeformate fördert Umsatzwachstum bei YOC* *Berlin, 26.01.2017 *- Im zweiten Teil ihres Trendreports zeigt die YOC AG, auf welchem Entwicklungsstand sich der mobile programmatische Handel an ihren Standorten Deutschland, Großbritannien, Spanien, Österreich und Polen befindet. Dabei bezieht sich der Anbieter für produktbasiertes Mobile Advertising auf das sogenannte _Hype Cycle of Programmatic_ nach Gartner. Das Modell unterteilt die Integration von Mobile Programmatic in verschiedene Prozessstufen, angefangen bei der _Trigger Phase_ bis zur _Phase der Produktivität_. *Großbritannien führend in Mobile Programmatic* Der britische Markt ist im Bereich Mobile Programmatic der Vorreiter unter den YOC-Ländern. Teilweise wurden bei YOC in Großbritannien bereits 70 % der Umsätze durch den automatisierten Handel von Werbeplätzen erzielt - im Jahresdurchschnitt waren es 50 %. Oliver Gold, Commercial Director YOC UK, kommentiert: "Wir befinden uns in der Phase der nachhaltigen Entwicklung. In den letzten 12 Monaten ist unser programmatisches Geschäft um das zehnfache gestiegen - Tendenz steigend." *Deutschland hinter Großbritannien* Der deutsche Markt liegt bezüglich der programmatisch generierten Umsätze auf dem zweiten Platz. Der Anteil des so gehandelten Inventars beläuft sich der Analyse zufolge auf ein Drittel des Gesamtumsatzes. Auch in den Ausgaben der Advertiser spiegelt sich dieser Wert wider. "Die Unsicherheiten gegenüber dem automatisierten Vertriebsweg haben im vergangenen Jahr spürbar abgenommen. Insbesondere weil wir abseits der Standardformate auch unsere eigenentwickelten Werbeprodukte wie das YOC Understitial Ad programmatisch zur Verfügung stellen können", so Jan Gräwen, Country Manager YOC Germany. *Spanien mit soliden Erträgen* Die YOC-interne Analyse ergab, dass der spanische Markt für Mobile Programmatic gerüstet ist: Publisher haben die Vorteile des programmatischen Geschäfts angenommen und ihr Inventar entsprechend zur Verfügung gestellt. Alle großen Mediaagenturen sind an Trading Desks angebunden und operieren auf Basis von Direct Deals, Private Marketplaces sowie im Open Market Place. Hier ist die instabile _Phase übertriebener Erwartungen_, wie es im Modell nach Gartner heißt, bereits überwunden und in eine stabile Wachstumsphase übergegangen. *Österreich stark via Direct Deals* Als Marktführer im Bereich Mobile Advertising in Österreich akquiriert YOC die meisten programmatischen Umsätze via Direct Deals. Das Potenzial für den automatisierten Handel ist deutlich erkennbar: Umsätze im zweistelligen Prozentbereich und das weiter steigende Interesse weist für 2017 auf ein rasantes Wachstum in diesem Bereich hin. "Wir sehen bei unsere Werbekunden neben Standardformaten speziell eine große Nachfrage nach individuellen Lösungen, die wir mit kreativen Rich Media-Produkten wie dem YOC Mystery Ad und dem YOC Understitial Ad umsetzen. Seitdem wir diese auch programmatisch ausspielen, hat sich das Interesse an Mobile Programmatic vervielfacht", so Maximilian Pruscha, Managing Director bei YOC CEE Austria. *YOC Polen ist bereit - der Markt noch nicht* Der polnische Mobile Advertising Markt befindet sich laut dem Gartner-Modell noch in der _Trigger-Phase_. Noch wird mehr über Mobile Programmatic gesprochen, als dass automatisiert gehandelt wird. "Das Bewusstsein und die Bereitschaft für Mobile Programmatic ist auf Seiten der Advertiser vorhanden und nimmt stetig zu. Wir sind bereit und warten nur darauf, dass der Markt es auch ist," kommentiert Wojchiech Nowanski, Country Manager YOC Polen, den Status Quo in Polen. *Ausblick 2017* Trotz unterschiedlicher Reifegrade an ihren Standorten geht die YOC AG davon aus, dass Mobile Programmatic den europäischen Mobile Advertising Markt in den nächsten 18 Monaten transformieren wird. Großbritannien prognostiziert als Vorreitermarkt einen Marktanteil von bis zu 80 % Marktanteil - nicht zuletzt, weil YOC den Kurs als produktbasierter Mobile Advertising Anbieter mit der Entwicklung neuer innovativer Formate und ihrer programmatischen Bereitstellung aktiv mitgestaltet. Eine Infografik zum YOC Trendreport sowie die Portraits der Zitatgeber können Sie unter folgenden Links herunterladen. YOC Trendreport Infografik [1] Portrait Dirk Kraus [2] Portrait Jan Gräwen [3] Portrait Maximilian Pruscha [4] Portrait Wojchiech Nowanski [5] *Über YOC * YOC ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet technische Lösungen und kreative mobile Ad Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Bereits 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das mobile Werbeformat YOC Mystery Ad ausgezeichnet. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen. Das Unternehmen überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC mobile Internetnutzer weltweit. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und unterhält Standorte in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Warschau und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com [6]. *Pressekontakt* YOC AG Farinaz Rastgoo PR & Marketing Manager +49 30 726 162 333 farinaz.rastgoo@yoc.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: YOC AG Schlagwort(e): Werbung/Kommunikation 2017-01-26 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 