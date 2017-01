Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



* Die GreenTec Awards sind Europas bedeutendster Preis für Innovationen auf dem

Gebiet Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

* Innovation der iQ Power Licensing in die Gruppe der TOP 3 gewählt (Kategorie

"Mobilität").

* Innovation der passiven Elektrolyt-Durchmischung in Autobatterien mit

großen Vorteilen für Verbraucher und Umwelt durch doppelte Lebensdauer und

geringen CO2-Footprint.



Zug, Schweiz, den 26. Januar 2017 - Die iQ Power Licensing AG (ISIN:

CH0268536338; WKN/Security Number: A14M1C; Symbol: IQL), Entwickler und

Vermarkter von Technologien und deren Lizenzen für umweltfreundliche und

technologisch innovative Starterbatterien für Kraftfahrzeuge, ist für die

GreenTec Awards 2017 in der Kategorie 'Mobilität' durch Entscheidung der Jury in

die Gruppe der TOP 3 aufgerückt. Wer letztendlich als Sieger aus jeder der

insgesamt elf Kategorien hervorgeht wird in den kommenden Wochen die

international besetzte Jury ermitteln.



Die GreenTec Awards sind Europas größter und bedeutendster Umweltpreis. Die

Patenschaft für die Kategorie 'Mobilität' hat der Verband der Automobilindustrie

VDA übernommen. Die finale Gala-Veranstaltung mit allen Siegern findet am 12.

Mai 2017 in Berlin statt.



Vorteile der iQ Power-Innovation für Verbraucher und Umwelt

Die Innovation von iQ Power Licensing, die passive Elektrolyt-Durchmischung für

Starterbatterien, verbindet erhebliche Vorteile, sowohl für den Verbraucher als

auch für Umwelt und Nachhaltigkeit. Autobatterien mit integrierter

Elektrolyt-Durchmischung erzielen eine doppelte Lebensdauer und doppelte

Zyklenzahl.



Die Bedeutung der Innovation auf Nachhaltigkeit und CO2-Emission ist bei einem

Produkt mit doppelter Lebensdauer eindeutig: Der CO2-Footprint ist über die

Produktlebensdauer nur halb so groß wie bei herkömmlichen identischen

Produkten. Auch sind um die Hälfte weniger Rohstoffe und Recycling-Materialien

im Umlauf.



Die Innovation beruht auf nicht bewegenden (passiven) Bauteilen aus Kunststoff

in der Batterie. In Verbindung mit den Kräften aus der Fahrdynamik des

Automobils bewirken diese Bauteile eine automatische und effiziente 360

Grad-Umlaufzirkulation und vollständige Durchmischung des Elektrolyten in der

Batterie. Die Vorteile: Kein Kapazitätsverlust (Ah) aufgrund schädlicher

Säureschichtung wie sonst bei Starterbatterien üblich, stets volle Funktion der

Elektrochemie durch einen homogenen Elektrolyten, minimale Kosten bei maximalen

Vorteilen für Verbraucher und Umwelt.



GreenTec Awards

Die GreenTec Awards ( http://www.greentec-awards.com ) gelten als weltweit

bedeutendster Umweltpreis. Der renommierte Preis wird jährlich an herausragende

Innovationen auf dem Gebiet Umweltschutz und Nachhaltigkeit in über zehn

unterschiedlichen Kategorien vergeben. Die finale Preisverleihung wird am 12.

Mai 2017 in Berlin als dann bereits zehnte Jubiläums-Gala stattfinden, vor rund

600 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Show und Presse.



Über die iQ Power Technologie:

Batterien mit iQ-Power-Technologie sind darauf ausgerichtet, eine bessere

Performance bei Start-Stopp-Anwendungen zu erreichen und dem wachsenden Bedarf

elektronischer Verbraucher in heutigen Automobilen zu begegnen. Die

zugrundeliegende Elektrolyt-Durchmischung bedeutet die erste signifikante

Innovation seit Jahrzehnten auf dem Gebiet nasser Starterbatterien. Die

automatische Durchmischung in der Batterie sichert eine gleichmäßige

Säuredichte und gewährleistet so eine höhere anhaltende Performance während des

gesamten Lebenszyklus der Batterie. Entsprechend erhöht sich die Haltbarkeit der

Platten, indem Säureschichtung und starke Temperaturgradienten in der Batterie

vermieden werden. Das Resultat ist eine bessere Materialausnutzung bei

geringeren Kosten je Produktlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen Batterien.

Die patentierte Technologie wurde 2010 mit dem begehrten "Automechanika

Innovation Award" ausgezeichnet.



