Die jüngste Kursentwicklung in den Notierungen für Brent und WTI darf sich fortsetzen - bietet jedoch auch Chancen bei einem Ausbruch an. Denn je länger sich die Seitwärtsbewegung in den Ölpreisen durchsetzt, desto größer sollte sodann eine sich anschließende Bewegung werden. Gestern konnte die Ölpreise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...