Fresnillo PLC veröffentlichte am gestrigen Mittwoch die Produktionsergebnisse des Dezemberquartals und des Gesamtjahres 2016. Nach Angaben des Unternehmens konnten sowohl die Silberproduktion als auch die Goldproduktion im Gesamtjahr 2016 neue Rekorde erreichen.



Die Produktionszahlen für die einzelnen Metalle im Überblick:



? Silberproduktion (inkl. Silber-Stream): 13,3 Mio. oz in Q4 und 50,3 Mio. oz im Gesamtjahr (+7,1% gegenüber dem Gesamtjahr 2015) ? Goldproduktion: 268.104 oz in Q4 und 935.513 oz im Gesamtjahr (+22,8% gegenüber dem Gesamtjahr 2015) ? Bleiproduktion: 13.003 t in Q4 und 48.144 t im Gesamtjahr (+13,5% gegenüber dem Gesamtjahr 2015) ? Zinkproduktion: 16.989 t in Q4 und 56.845 t im Gesamtjahr (+23,5% gegenüber dem Gesamtjahr 2015)



Das Unternehmen nennt für das Gesamtjahr 2017 folgendes Produktionsziel: 58-61 Mio. oz Silber, und 870.000-900.000 oz Gold.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de