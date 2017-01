Wien - Rendite und soziales Engagement. Immer mehr Anleger möchten ihr Geld mit gutem Gewissen investieren, so C-QUADRAT in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:2016 steigerte C-QUADRAT die Assets under Management in nachhaltigen Investmentlösungen auf 563 Mio. Euro, ein Plus von 47 Prozent im Vergleich zum 31. Dezember 2015. Der österreichische Asset Manager baut dabei auf einen mehr als zehnjährigen erfolgreichen Track Rekord im Bereich Nachhaltigkeit und Social Impact Investment. "Wir beobachten, dass immer mehr Anleger sehr bewusst investieren möchten. Sie möchten mit ihren Investments etwas bewirken", sagt Günther Kastner, CIO der C-QUADRAT Asset Management GmbH und Gründer der C-QUADRAT Marke Vision Microfinance. Ein Trend, der sich auch in den ersten Wochen des Jahres 2017 in der Nachfrage der Anleger nach nachhaltigen Investments von C-QUADRAT niederschlägt.

Den vollständigen Artikel lesen ...