Bestätigung des Insolvenzplans rechtskräftig

Kranichfeld/Erfurt, den 26. Januar 2017 - In dem Insolvenzverfahren Mühl Product & Service AG ("Gesellschaft"), Kranichfeld, (ISIN DE0006628100) hat das Amtsgericht Erfurt den Insolvenzplan am 12. Januar 2017 bestätigt. Die Bestätigung des Gerichts ist rechtskräftig geworden. Der Rechtkraftvermerk durch das Gericht wird der Gesellschaft in den nächsten Tagen zugehen.

Mühl Product & Service AG i.I.

Der Vorstand Der Insolvenzverwalter

