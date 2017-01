Schwarzach am Main - Obwohl die Inflation wieder steigt, setzt die Europäische Zentralbank ihre lockere Geldpolitik unbeirrt fort, so die Experten vom "ZertifikateJournal"."Die niedrigen Zinsen sind nötig, um höhere Zinsen in der Zukunft zu haben", habe EZB-Präsident Mario Draghi nach der jüngsten Sitzung des EZB-Rats gesagt. Zudem seien die zuletzt gestiegenen Inflationsraten in erster Linie den höheren Ölpreisen geschuldet. Es gebe noch keinen breiten nachhaltigen Preisanstieg. Auch laut DIW-Präsident Marcel Fratzscher handele es sich bei dem jüngsten Anstieg der Inflation nur um einen temporären Effekt. "Deutschland und die Euro-Zone müssen sich auf zwei bis drei weitere Jahre der Niedrigzinsen einstellen", vermute Fratzscher. Wer angesichts dessen auf der Suche nach einer Festgeld-Alternative sei, könnte eine neue Anleihe (ISIN DE000A2BN924/ WKN A2BN92) der IKB interessant finden. (Ausgabe 03/2017) (26.01.2017/alc/n/a)

