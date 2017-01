GBC bestätigt Kaufempfehlung für SYGNIS

- Kursziel von EUR 3,70 - Akquisition von C.B.S. Scientific mit einem Jahresumsatz von derzeit rund USD 1,50 Mio. schafft weitere Synergien in Produktion und Vertrieb

Madrid, Spanien, und Heidelberg, Deutschland, 26. Januar 2017 - Die SYGNIS AG (Frankfurt: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03; Prime Standard) hat heute bekannt gegeben, dass GBC Research, ein auf Nebenwerte spezialisiertes unabhängiges Research-Haus, ein Update zum Unternehmen veröffentlicht hat.

In seiner aktuellen Analyse berichtet GBC über SYGNIS kürzliche Akquisition von C.B.S. Scientific, einem profitablen Unternehmen für Life Sciences- Instrumente mit Sitz in San Diego, USA, für einen Gesamtbetrag von USD 0,9 Mio. Nach der Akquisition der in Großbritannien ansässigen Expedeon Mitte 2016 beurteilt GBC diesen Deal als weitere synergetische Unternehmensexpansion. Neben der positiven Auswirkung auf das Ergebnis von SYGNIS durch einen Jahresumsatz von rund USD 1,5 Mio. wird die Akquisition von C.B.S. weitere Synergien in Bezug auf Umsatz und Produktion generieren, da eine Zusammenlegung mit dem Expedeon-Standort in San Diego geplant ist.

GBC hat die Umsatzprognose für 2016 auf EUR 1,94 Mio. gemäß der veröffentlichten Prognose des Unternehmens angepasst, da die Expedeon- Umsätze lediglich für die Monate August bis Dezember berücksichtigt werden können. Die Prognose für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 wurde im Zuge der C.B.S.-Akquisition ebenfalls entsprechend aktualisiert. Der resultierende Zeitwert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2017 entspricht als Kursziel EUR 3,70. Die Kaufempfehlung der GBC-Analysten bleibt unverändert bestehen.

Um den vollständigen Research Report zu lesen, folgen Sie bitte diesem Link:

http://www.sygnis.com/analyst-coverage/?lang=de

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

SYGNIS AG Dr. Heikki Lanckriet Co-CEO/CSO Tel.: +44 1223 873 364 E-Mail: heikki.lanckriet@sygnis.com Pilar de la Huerta Co-CEO/CFO Tel.: +34 91 192 36 50 E-Mail: pdelahuerta@sygnis.com MC Services AG Raimund Gabriel Managing Partner Tel.: +49 89 210228 0 E-Mail: raimund.gabriel@mc-services.eu

Über SYGNIS AG: www.sygnis.com

Die SYGNIS AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Vermarktung von proprietären Technologien und bietet eine breite Palette verschiedener kommerzieller Produkte, die die wichtigsten Herausforderungen in der Molekularbiologie adressiert. Mit dem Erwerb der Expedeon Holdings, Ltd. mit Sitz in Cambridge, Großbritannien, hat SYGNIS sein Produktportfolio um den Bereich Proteomik ergänzt. Durch diese bedeutende Erweiterung des Produktportfolios deckt SYGNIS nun den gesamten Arbeitsprozess der Molekularbiologie ab. Die Produkte werden direkt als auch durch verschiedene Partner in Europa, den USA und Asien vertrieben. Die SYGNIS AG hat Niederlassungen in Deutschland, Spanien und Großbritannien, Produktionsstätten in Großbritannien und den USA sowie Vertriebsniederlassungen in Asien. SYGNIS AG ist im Prime Standard der Deutschen Börse in Frankfurt (Ticker: LIO1; ISIN: DE000A1RFM03) gelistet.

### Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich weder um ausgewiesene finanzielle Ergebnisse noch um andere historische Daten handelt, sind vorausblickender Natur. Es geht dabei insbesondere um Prognosen künftiger Ereignisse, Trends, Pläne oder Ziele. Solche Aussagen sind nicht als absolut gesichert zu betrachten, da sie naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten unterliegen und durch andere Faktoren beeinflusst werden können, in deren Folge die tatsächlichen Ergebnisse und die Pläne und Ziele der SYGNIS wesentlich von den getroffenen oder implizierten prognostischen Aussagen abweichen können. SYGNIS verpflichtet sich nicht, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, weder im Lichte neuer Informationen, künftiger Ereignisse noch aus anderen Gründen. ###

SYGNIS AG Waldhofer Str. 104 69123 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 (0) 6221 3540 125 Fax: +49 (0) 6221 3540 127 E-Mail: investors@sygnis.com Internet: www.sygnis.com ISIN: DE000A1RFM03 WKN: A1RFM0

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

