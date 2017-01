Der Gewichtsreduzierungs-Spezialist Weight Watchers International könnte erneut von Oprah Winfreys hohem Bekanntheitsgrad profitieren. Die als TV-Moderatorin bekanntgewordene US-amerikanische Prominente hat sich an Weight Watchers beteiligt, berät das Unternehmen (als unabhängiges Board-Mitglied) und wirbt für die Weight-Watchers-Methode - die sie auch selbst mit respektablem Erfolg angewendet hat.



Nun hat die Geschäftsfrau ein Joint Venture mit dem Lebensmittelkonzern Kraft Heinz vereinbart: Unter dem Label "Mealtime Stories" will Kraft Heinz einfache und gesunde Tiefkühlprodukte auf den Markt bringen, an deren Entwicklung - und vor allem Vermarktung - Oprah Winfrey maßgeblich beteiligt sein wird.



Oprahs neue Aktivitäten im Ernährungsbereich werden auch Weight Watchers zugute kommen - diese Spekulation hat eine gewisse Berechtigung und sorgt bei der Weight-Watchers-Aktie heute für vorbörslichen Auftrieb: Das inoffizielle Kursplus beträgt 3,16 Prozent auf 12,40 Euro.



Weight Watchers ist zurzeit mit rund 776 Millionen Dollar bewertet; nach neun Monaten (bis 1. Oktober 2016) hatte das Unternehmen 897,5 Millionen Dollar erlöst (- 0,9 Prozent) und einen Vorsteuergewinn von 66,7 Millionen Dollar ausgewiesen (- 4,9 Prozent). Das laufende KGV (auf Basis der jüngsten vier Quartale) liegt knapp unter 19.



Helmut Gellermann / Frankfurter Tagesdienst