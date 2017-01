Berlin (ots) -



- Mehr als 140 Erstaussteller - Neu: Innovation Plaza - Neuheitenrundgänge: Neuer Service für Fachbesucher - Iran im Fokus - Internationale Ozon-Konferenz - Erstmals Forum zur Membrantechnologie



"Nur Wasser - aber ALLES vom Wasser" - Berlin ist die Wasserhauptstadt Deutschlands. Das flüssige Element bedeckt sieben Prozent der gesamten Stadtfläche. Der Wasserkreislauf Berlins, der von den Wasserbetrieben gemanagt wird, enspricht der Größe von München, Frankfurt und Stuttgart zusammen genommen.



Zu der Fachmesse und dem integrierten Kongress werden über 140 nationale und internationale Erstaussteller erwartet. Ganz oben auf der Agenda von Ausstellern und Fachbesuchern stehen neben der Präsentation neuester Technologien der fachliche Austausch zwischen weltweiten Spitzenvertretern aus Wirtschaft, Industrie und Politik. Wasser Berlin International präsentiert sich in diesem Jahr mit vielen Premieren und neuen Services noch innovativer, informativer und internationaler.



Neu: Innovation Plaza



Innovationen und Weiterentwicklungen sind die Triebfedern für Veränderung, Wachstum und Beschäftigung. Wasser Berlin International greift diese Dynamik auf und hat in Halle 2.2 die Innovation Plaza, das Zentrum für neue Ideen und kreative Gespräche eingerichtet. Rund um die Plaza präsentieren die Aussteller in Einzel- und Gemeinschaftspräsentationen ihre Innovationen, Dienstleistungen oder technische Weiterentwicklungen.



Mit Neuheitenrundgängen bestens informiert



Fachbesucher und Journalisten können sich auf der WBI 2017 erstmals auch gezielt über Neuheiten und Weltpremieren der internationalen Wasserwirtschaft informieren. So genannte "Neuheitenrundgänge" führen die Besucher an den ersten beiden Messetagen direkt zu ausgewählten Ausstellerständen und bieten so einen komprimierten Überblick über die Innovationskraft der Branche.



Einen Vorgeschmack auf die ersten 28 Ausstellungs-Highlights liefert die Übersicht unter www.wasser-berlin.de/Presse/Innovationen/, die bis zum Messebeginn kontinuierlich erweitert wird. Für die Neuheitenrundgänge können sich Journalisten und Fachbesucher anmelden unter gaebel@messe-berlin.de.



Internationalität: Iran im Fokus



Dass Wasser ein globales Thema ist, wird sich auf der kommenden WBI auch an der hohen Internationalität der Fachbesucher zeigen. Zahlreiche Delegationen - aus Ländern wie Costa Rica, Ghana, Österreich, Kenia, Nicaragua, den Niederlanden, dem Libanon, den USA, Russland und dem Iran - haben bereits ihre Teilnahme an der WBI 2017 bestätigt. Der Iran wird auch das Schwerpunktland der kommenden Messe sein. Auf der Iran-Konferenz am 28. März 2017 erhalten die Besucher im Zukunftsforum in Halle 3.2 Einblick in aktuelle und zukünftige Projekte.



Die Fachmesse



Die Hallenstruktur der Fachmesse orientiert sich mit seinen 360°-Ansatz am Wasserkreislauf. Diese Anordnung veranschaulicht einerseits die Prinzipien der Nachhaltigkeit und zeigt andererseits, dass WASSER BERLIN INTERNATIONAL Technologien, Dienstleistungen und technische Systeme aus allen Bereichen der Wasserwirtschaft anbietet.



Das Segment Flood Management beschäftigt sich sowohl mit dem vorsorgenden als auch technischen Hochwasserschutz sowie dem Wasserbau und dem Katastrophenmanagement.



In der Messehalle 1.2 wird das Schwerpunktsegment "NO DIG BERLIN" die Themen Leitungsbau und Grabenloser Leitungsbau abdecken. NO DIG BERLIN jährt sich im Rahmen der WASSER BERLIN INTERNATIONAL bereits zum dritten Mal. Renommierte Unternehmen wie Herrenknecht, Frisch & Faust, Saertex, Tracto-Technik und Stehmeyer + Bischoff Berlin werden das Segment NO DIG BERLIN als Ausstellungsplattform für ihre Produkte, Technologien und Services nutzen.



Der Kongress



Der Kongress in Halle 2.2 bildet das Herzstück der Fachmesse. An allen vier Messetagen informiert er in verschiedenen Sessions über aktuelle Themen der Wasserwirtschaft wieTrinkwasserversorgung, Nachhaltigkeit und Abwassermanagement. Die politische Plattform von WBI, BLUE PLANET Berlin Water Dialogues wird am 30. März das Thema Ressourceneffizienz rund ums Abwasser in den Mittelpunkt rücken. Träger des von German Water Partnership durchgeführten Events sind das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB), die Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und die Messe Berlin.



Das Flood Management Symposium rückt am 29. März 2017 das Thema Hochwasser, verursacht durch Wetterextreme und Starkregen, in den Mittelpunkt. Die Veranstaltung wird vom Verein Wasser Berlin in Kooperation mit der Königlich Niederländischen Botschaft organisiert und findet im ExpertenForum, Halle 4.2 statt.



Die Teilnahme am Kongress, Blue Planet und Flood Management ist im Eintrittspreis der Fachmesse enthalten.



Zwei neue Fachsymposien



Am 29. März findet die internationale Ozon-Konferenz statt. Sie wird von der Internationalen Ozone Association organisiert und bietet Wissenschaftlern, Ingenieuren, Anwendern und Dienstleistern der Wasserversorgung einen Überblick über die neuesten Fortschritte und innovativen Anwendungen in Bezug auf die Verwendung von Ozon und erweiterten Oxidationsverfahren.



Welche Potenziale die Membrantechnik für den Einsatz im Klärwerk birgt, wird erstmalig das Forum am 30. März im Raum Stuttgart, Halle 1.2 aufzeigen. Das Forum, welches von der Deutschen Gesellschaft für Membrantechnik organisiert wird (DGMT e.V.), soll Akteure aus Politik, Wasserwirtschaft und Wissenschaft sensibilisieren, Membrantechnik als zusätzliche Option für die Behandlung des Kläranlagenablaufes zu berücksichtigen.



Das NO DIG BERLIN-Symposium (Raum Stuttgart, Halle 1.2) am 28. und 29. März wird von GSTT, GERMAN SOCIETY FOR TRENCHLESS TECHNOLOGY e.V. (Deutsche Gesellschaft für grabenloses Bauen und Instandhaltung von Leitungen e.V.) in Verbindung mit ILBS (Internationales Leitungsbausymposium) veranstaltet. 20 Vorträge in den vier Rubriken Jacking/Microtunneling, Infrastruktur/Koordination, Testing Assessments/Asset Management und Rehabilitation/Renovation liefern Besuchern einen ausführlichen Rundum-Blick.



Das Brunnenbausymposium findet am 30. und 31. März im ExpertenForum, Halle 4.2 statt. Experten informieren hier über Normung und Regelwerke im Brunnenbau, Entsorgung von Bohrspülungen und weitere Themen. Die Teilnahme wird als Fortbildungsmaßnahme nach DVGW-Arbeitsblatt W 120-1 anerkannt.



Keine Theorie ohne Praxis: Schaustelle Wasser



Die Messebesucher können auf der Messe neben der Theorie auch die Praxis erleben. Eine Tour zu Rohrleitungsbaustellen zeigt innovative und umweltschonende Rohrleitungsbauverfahren, wie die Erneuerung von Abwasserdruckrohrleitungen, die Renovierung von Trinkwasserleitungen (Rohreinzug), den Neubau eines Wehrbauwerks zur Regulierung von Stauvolumen im Kanalnetz und weitere.



Die Rundfahrt zum Anlagenbau zeigt moderne, komplexe Verfahren und Anlagen der Berliner Infrastruktur wie beispielsweise ein Leitsystem für die Abwasserentsorgung. Auch Innovationen für eine sichere Trinkwasserversorgung sowie Abwasserreinigung werden gezeigt.



Die beiden Touren finden am 30. März 2017 von 9 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr pro Person und Tour beträgt 80 Euro, inklusive Mittagsimbiss und kostenfreiem Messeeintritt am Freitag, den 31. März (50 Euro für Studenten, Gruppenpreise auf Anfrage). Partner sind die Berliner Wasserbetriebe.



Karrieretag am 31. März



Der Fachkräftenachwuchs kann sich am Freitag für die berufliche Zukunft fit machen, denn qualifizierte Fachleute werden in der Wasserwirtschaft weltweit gesucht. Personalverantwortliche und HR-Experten verschiedener Aussteller geben Berufsanfängern und Studierenden direkten Einblick in sowohl handwerkliche, ingenieurtechnische als auch kaufmännische Berufsperspektiven. Zahlreiche aktuelle Stellenangebote findet der Nachwuchs an der Jobwall in Halle 3.2. Auch der Kongress informiert über die vielfältigen "Berufschancen in der Wasserwirtschaft" (Freitag, 31. März, 10 bis 12 Uhr, Halle 2.2).



Die interaktive Publikumsschau WASsERLEBEN



Hier können die Besucher was erleben - der Name der interaktiven Publikumsschau WASsERLEBEN in Halle 6.2 ist Programm. Über 30 Unternehmen, Verbände und Schulen laden Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu vielen spannenden Mitmachaktionen und informativen Lehrangeboten rund um Wassergewinnung-, aufbereitung und -nutzung ein. Mit dabei sind beispielsweise die Berliner Wasserbetriebe, Greenpeace Deutschland, die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klima, die Freie Universität Berlin sowie ein Gemeinschaftsstand der Berliner Schulen. Schulklassen erhalten im Online-Vorverkauf ein vergünstigtes Gruppenticket zum Preis von 35 Euro.



Hilfreiche Services für Fachbesucher



Um die Veranstaltungstage vom 28. bis 31. März optimal nutzen zu können, gibt WASSER BERLIN INTERNATIONAL den Fachbesuchern hilfreiche Services an die Hand. Besucher, die mit der Deutschen Bahn anreisen wollen, erhalten solange der Vorrat reicht, ein Hin- und Rückfahrt-Ticket von einem beliebigen Bahnhof in Deutschland in der 2. Klasse für nur 99 Euro (1. Klasse 159 Euro). Buchbar ist das Angebot ab sofort unter der Hotline 01806 - 31 11 53 mit dem Stichwort "Messe Berlin".



Die fünf Partnerhotels von WASSER BERLIN INTERNATIONAL - Grand Hotel Esplanade, Kempinski Hotel Bistrol, H10 Berlin Ku'damm, Hotel Ku' Damm 101und Hotel Seehof - bieten Ausstellern und Fachbesuchern Übernachtungsmöglichkeiten zu Sonderkonditionen.



Zwischen dem Flughafen Berlin-Tegel und dem Messegelände sowie den Partnerhotels und dem Messegelände fahren vom 28. bis 31. März 2017 kostenlose Bus-Shuttles.



WASSER BERLIN INTERNATIONAL ist vom 28. bis 30. März 2017 von 9 bis 18 Uhr und am 31. März 2017 von 9 bis 16 Uhr geöffnet. Beim Online-Kartenkauf sind die Eintrittskarten zum Vorzugspreis von 20 Euro (Tageskarte), 30 Euro (2-Tages-Karte) und 50 Euro (Dauerkarte) erhältlich. An der Tageskasse kostet die Eintrittskarte 40 Euro, die 2-Tages-Karte 60 Euro und der Dauerausweis 80 Euro. Studenten zahlen 10 Euro für die Tageskarte und 15 Euro für die Dauerkarte.



Über WASSER BERLIN INTERNATIONAL



Wasser Berlin International ist die spezialisierte und internationale Marketingplattform zum Thema Wasser in Deutschland. Fachbesucher finden hier Produkte, Dienstleistungen und Lösungen aus allen Bereichen der Wasserwirtschaft. Der Kongress Wasser Berlin International ist in Form eines geschlossenen Hallenforums in die Fachmesse integriert. Wasser Berlin International belegte 2015 36.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. 557 Aussteller aus 26 Ländern präsentierten sich in Berlin. 22.686 Fachbesucher aus 104 Ländern nahmen an Wasser Berlin International 2015 teil. Wenn Sie zukünftig keine weiteren Pressemitteilungen von Wasser Berlin International erhalten wollen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an presse-wasser@messe-berlin.de.



