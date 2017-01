Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP Zulassungsfolgepflichtmitteilung: KWS SAAT SE / Aktienrückkauf KWS SAAT SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation 2017-01-26 / 15:41 Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. KWS SAAT SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation KWS SAAT SE / Aktienrückkauf Bekanntmachung gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 - 4. Zwischenmeldung sowie Schlussmeldung Die KWS SAAT SE hat im Zeitraum vom 23. Januar 2017 bis einschließlich 24. Januar 2017 insgesamt 2.401 Stückaktien der KWS SAAT SE im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben. Mit Bekanntmachung vom 9. Dezember 2016 gem. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 wurde der Beginn des Rückerwerbs eigener Aktien für den 4. Januar 2017 mitgeteilt. Das Gesamtvolumen der im Zeitraum vom 23. Januar 2017 bis einschließlich 24. Januar 2017 täglich zurückerworbenen Aktien sowie die täglichen Durchschnittskurse betragen: Datum Gesamtzahl Durchschnittskurs Gesamtpreis zurückerworbene (EUR) (EUR) Aktien (Stück) 23.01.2017 2.187 291,2721 637.012,08 24.01.2017 214 290,8930 62.251,10 Summe 2.401 291,2383 699.263,18 Das Rückkaufprogramm ist damit abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des am 4. Januar 2017 begonnenen Aktienrückkaufprogramms durch die KWS SAAT SE beläuft sich somit auf 11.594 Stückaktien. Dies entspricht ca. 0,18% des Grundkapitals. Der an der Börse gezahlte Kaufpreis je Aktie betrug durchschnittlich EUR 289,3135. Insgesamt wurden Aktien zu einem Gesamtpreis von EUR 3.354.300,53 erworben. Der Erwerb der Aktien diente ausschließlich dem Zweck, Verpflichtungen aus dem Mitarbeiterbeteiligungsprogramm im Sinne von Art. 5 Abs. 2 lit. c) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 zu erfüllen. Weitere Informationen gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 2 und Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind im Internet unter http://www.kws.de/IR/ Mitarbeiterbeteiligungsprogramm abrufbar. Der Erwerb der Stückaktien der KWS SAAT SE erfolgte durch ein von der KWS SAAT SE beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA-Handel). Einbeck, den 26. Januar 2017 KWS SAAT SE Der Vorstand 2017-01-26 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: KWS SAAT SE Grimsehlstraße 31 37555 Einbeck Deutschland Internet: www.kws.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 539335 2017-01-26

