Mainz (ots) - Samstag, 28. Januar 2017, 18.00 Uhr



ML mona lisa Moderation: Barbara Hahlweg



Über Lügen und Wahrheiten Wie US-Präsident Trump und sein Umfeld mit Fakten umgehen, entsetzt viele. "Alternative Fakten" sind, scheint es, die neue Wahrheit. Ein Indiz dafür, dass Lüge gesellschaftsfähig wird? Auch in Deutschland gibt es Unwahrheiten und Falschaussagen von Politikern. Ist damit zu rechnen, dass Lüge und Diffamierung verstärkt im Wahlkampf eingesetzt werden? Verändert der laxe Umgang mit Unwahrheit die Gesellschaft? ML spricht darüber unter anderen mit dem Philosophen Richard David Precht und mit Heiner Geißler.



Joachim Gauck: ein Blick zurück "Irgendwann ist Schluss", hat Bundespräsident Joachim Gauck nach einer Amtszeit beschlossen. In wenigen Wochen endet diese Ära, und er blickt zurück, auf das Amt und auf sein Leben.



Eine Spritze wurde zum Verhängnis Monika Grone wusste 20 Jahre nicht, was los war: Sie war 1979 mit Hepatitis C infiziert worden, eine von vielen jungen Müttern, die Opfer eines vertuschten DDR-Medizinskandals wurden. Etwa 7000 Schwangere in der ehemaligen DDR erhielten wissentlich eine Spritze zur Rhesusprophylaxe mit verseuchtem Wirkstoff Anti-D-Immunglobulin. Der Skandal wurde vertuscht, viele Mütter erfuhren nichts von ihrer Infizierung mit dem Hepatitis-C-Virus und haben bis heute mit Spätfolgen zu kämpfen.



Peter Simonischek hinterm Rampenlicht Peter Simonischek kommt von der Bühne, nun wird ihm internationaler Film-Ruhm als "Toni Erdmann" zuteil. Der Film wurde für einen Oscar nominiert: "Was dann kommt, ist nicht mehr so wichtig." Schauspieler wurde der 70-Jährige aus der Ost-Steiermark ganz gegen den Willen des Vaters. Und keiner hat den "Jedermann" bei den Salzburger Festspielen häufiger verkörpert als er. "ML mona lisa" hat ihn in seiner Wahlheimat Wien getroffen.



Eine ganze Welt aus Stoff Arztzimmer, Küche, eine Ballnacht: skurrile Alltagsszenen, lebensgroße Figuren, erschaffen aus Stoff, Watte, Nadel und Faden. Das ist die Welt der Textilkünstlerin Alraune Siebert.



Samstag, 28. Januar 2017, 23.00 Uhr



das aktuelle sportstudio Moderation: Sven Voss Gast im Studio: Sandro Wagner (TSG 1899 Hoffenheim)



Fußball-Bundesliga, 18. Spieltag Topspiel: Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach



VfL Wolfsburg - FC Augsburg FC Ingolstadt - Hamburger SV Werder Bremen - Bayern München Darmstadt 98 - 1. FC Köln RB Leipzig - Hoffenheim FC Schalke 04 - Eintracht Frankfurt (Fr)



Fußball: Zweite Liga, 18. Spieltag Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim Würzburger Kickers - Braunschweig







Sonntag, 29. Januar 2017, 9.03 Uhr



sonntags Moderation: Andrea Ballschuh



Brot ist eines der wichtigsten Lebensmittel weltweit und hat eine uralte religiöse Bedeutung. Jeder Christ kennt das "Vaterunser" mit seiner Zeile "Unser tägliches Brot gib uns heute". "sonntags" berichtet über eine Bäckerei in Frankfurt/Main, die seit 1860 in Familienbesitz ist. Vorgestellt wird ferner ein ehemaliger Geologe, der seit acht Jahren Brot backt und ein Brot-Blog betreibt.



Zu Wort kommen auch Menschen, die Brot gesundheitlich nicht vertragen. Und ferner geht es darum, warum deutsches Brot weltweit so begehrt ist.



Sonntag, 29. Januar 2017, 1.30 Uhr



Peter Hahne



BER, Köln, VW - Warum übernimmt keiner Verantwortung? Jürgen Rüttgers, CDU, ehemaliger Ministerpräsident NRW Hans-Ulrich Jörges, Journalist



