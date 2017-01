Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

US3700231034 GGP Inc. 26.01.2017 US36174X1019 GGP Inc. 27.01.2017 Tausch 1:1

CA6651672017 Triumph Gold Corp. 26.01.2017 CA8968121043 Triumph Gold Corp. 27.01.2017 Tausch 1:1

CA0437832086 Ashburton Ventures Inc. 26.01.2017 CA0437833076 Ashburton Ventures Inc. 27.01.2017 Tausch 10:1

US75601N3026 Real Goods Solar Inc. 26.01.2017 US75601N5005 Real Goods Solar Inc. 27.01.2017 Tausch 30:1