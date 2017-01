HAHN (dpa-AFX) - Die Tarifverhandlungen am Hunsrück-Flughafen Hahn sind beendet. Die 315 Beschäftigten bekommen 0,8 Prozent mehr Geld, wie Arbeitgeber und Gewerkschaft Verdi der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. Die Laufzeit betrage allerdings nur sechs Monate bis 30. Juni, sagte Verdi-Sprecher Dennis Dacke am Donnerstag nach mehrstündigen Gesprächen. Vorher hatte der Arbeitgeber 0,5 Prozent mehr Entgelt geboten, während die Gewerkschaften ein Plus von 4,8 Prozent gefordert hatten. Der Hahn gehört größtenteils Rheinland-Pfalz und zum geringeren Teil Hessen. Er soll an das kleine Unternehmen ADC und die damit verbundene große chinesische Luftverkehrsgruppe HNA verkauft werden./jaa/DP/tos

