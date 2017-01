NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Rekordlauf der New Yorker Börsen zur Wochenmitte haben die Indizes am Donnerstag ihre hohen Kurse gehalten und teilweise sogar ausgebaut. Der Dow Jones Industrial gewann zuletzt 0,20 Prozent auf 20 109,09 Punkte, nachdem es in der Spitze bis auf 20 125 Zähler hoch gegangen war. Am Vortag hatte der US-Leitindex erstmals in seiner Geschichte die viel beachtete runde Marke von 20 000 Zählern übersprungen und diese auch zum Handelsschluss klar hinter sich gelassen.

Am Donnerstag ging auch die Rekordjagd beim S&P 500 und an den Nasdaq-Börsen weiter. Der breiter gefasste S&P stieg bis auf 2300,99 Punkte und stand zuletzt mit minus 0,01 Prozent auf 2298,03 Punkten nur unwesentlich darunter. Der Nasdaq 100 notierte prozentual unverändert bei 5151,71 Zählern, nachdem er zuvor bis auf 5168,20 Stellen vorgerückt war.

Nach wie vor herrsche Optimismus, dass sich die Politik des neuen US-Präsidenten Donald Trump auszahlen werde, hieß es am Markt. Schwächer als erwartet ausgefallene Daten vom Arbeits- und vom Häusermarkt spielten keine Rolle - dafür umso mehr die Berichtssaison, die die Anleger weiter in Atem hält.

So hatte der im Dow-Index notierte Baumaschinenhersteller Caterpillar mit seinen Geschäftszahlen und dem Ausblick enttäuscht. Die Aktien gewannen zuletzt aber moderat dazu. Caterpillar-Papiere zählen zu den größten Gewinnern im Leitindex seit dem Wahlsieg von Donald Trump im November. Marktteilnehmer sehen den Konzern als Profiteur von Trumps Infrastruktur-Ankündigungen.

Die Anteile von Verizon büßten knapp 1 Prozent ein. Der US-Telekomriese setzt laut einem Pressebericht seine Einkaufstour fort. Nach AOL und Teilen von Yahoo habe er nun den Kabelkonzern Charter Communications ins Visier genommen, berichtete das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Personen. Die Aktien von Charter legten bisher um 8 Prozent zu. Verizon ist der zweitgrößte US-Telekomkonzern. Davor kommt AT&T , der am Vorabend nach Börsenschluss einen gesunkenen Quartalsumsatz bekanntgegeben hatte. Zunächst im Minus, standen die AT&T-Titel zuletzt leicht im Plus.

Zudem stand der Pharma- und Konsumgüterhersteller Johnson & Johnson (J&J) wegen seines Gebots für den schweizerischen Biotech-Konzern Actelion im Blick. Die Anteile der Amerikaner verloren zuletzt 0,3 Prozent.

Zu den begehrten Aktien mit einem Plus von rund 2 Prozent zählten Dow Chemical , nachdem der Chemiekonzern vor der Megafusion mit Dupont mit seinem jüngsten Gewinn besser abgeschnitten hatte als von Analysten erwartet. Dupont waren im Dow-Index der beste Wert mit knapp 2 Prozent Kursgewinn.

Aufschläge von mehr als 7 Prozent verbuchten zudem die Titel der Online-Handelsplattform Ebay , ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen. Verluste von mehr als zweieinhalb Prozent mussten dagegen die zuletzt gut gelaufenen Ford-Aktien verkraften. Hohe Sonderkosten hatten den Autobauer zum Jahresende in die roten Zahlen abrutschen lassen. Ford blickt nun mit Sorge auf die Trump-Ära.

Die Aktionäre von Mattel erlebten einen rabenschwarzen Tag: Der Barbie-Hersteller schockierte mit einem Geschäftseinbruch im Weihnachtsquartal. Die Aktien brachen um gut 15 Prozent ein./ajx/he

