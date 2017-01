The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.01.2017

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2017



ISIN Name



CA0437832086 ASHBURTON VENTURES INC.

CA1353721006 CANADIA.BIOCEUTICAL CORP.

CA46111Q1019 INTERTAIN GROUP LTD

CA6651672017 NORTHERN FREEGOLD RES

US3700231034 GENL GRWT.PROP.NEW DL-,01

US75601N3026 REAL GOODS SOL.A DL-,0001