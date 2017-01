Das Unternehmen investiert rund 30 Millionen US-Dollar, um die Produktverfügbarkeit in Europa zu steigern

Momentive Performance Materials Inc. ("Momentive") hat heute den symbolischen Spatenstich für eine neue Produktionsanlage in Leverkusen begangen. An der Veranstaltung nahmen auch Vertreter der Stadt Leverkusen und des Chempark-Betreibers Currenta teil. Diese neue Anlage ist ein entscheidender Bestandteil der globalen Initiative von Momentive, seine Produktionskapazitäten für die Automobilindustrie zu vergrößern. Das Unternehmen wird rund 30 Millionen US-Dollar investieren, um NXT* Silan-Produktionskapazitäten speziell für den europäischen Markt zu schaffen. Die neue Anlage ergänzt die bestehenden Produktionskapazitäten in Leverkusen und das Netzwerk der 24 Produktionsstandorte von Momentive weltweit.

Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170126006283/de/

Matthias Steiner, Richard Owins, Jack Boss, Ernst Grigat and Bernhard Marewski break ground for Momentive's new NXT Silane plant in Leverkusen, Germany. (Photo: Business Wire)

"Der Aufbau neuer Kapazitäten in Leverkusen steht im Einklang mit unseren Wachstumszielen in der weltweiten Automobilindustrie und ist eine wesentliche Komponente unserer Fähigkeit, ein umfassendes Portfolio an Spezialprodukten anbieten zu können. Am Standort Leverkusen wird zum ersten Mal vor Ort in Europa NXT Silan hergestellt. Die strategische Lage, die Nähe zu wichtigen Kunden und eine engagierte Belegschaft machen Leverkusen zur idealen Wahl", sagte Jack Boss, Präsident und CEO.

NXT Silan von Momentive spielt eine wichtige Rolle bei der Nachfrage nach innovativen Lösungen, um den Kraftstoffverbrauch von Fahrzeugen zu reduzieren. Reifen mit niedrigerem Rollwiderstand können die Kraftstoffeffizienz steigern und gleichzeitig die Kohlendioxidemissionen reduzieren, da sie unnötigen Kraftaufwand zur Überwindung des Rollwiderstands im Vergleich zu herkömmlichen Reifen minimieren. Aus diesem Grunde setzen Fahrzeughersteller und Verbraucher zunehmend auf Reifen mit reduziertem Rollwiderstand, um den Kraftstoffverbrauch zu verringern. Die innovativen NXT Silan-Produkte von Momentive werden von Reifenherstellern in deren Reifen eingearbeitet, um reduzierten Rollwiderstand bei gleichzeitig guten Nasshaftungseigenschaften zu ermöglichen.

"Durch die zunehmende globale Nachfrage nach Reifen mit niedrigem Rollwiderstand sind NXT Silan-Produkte aufgrund ihrer Fähigkeit die Eigenschaften von Reifen zu verbessern und gleichzeitig leicht in die existierenden Produktionsmethoden der Hersteller integriert werden zu können, sehr gefragt. Die lokale Produktion von NXT Silan in Europa wird es Momentive ermöglichen, sicherzustellen, dass wir die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen können, ganz gleich wo sich deren Produktionsstandorte befinden", sagte Rich Owins, Leiter des Geschäftsbereichs Silane bei Momentive.

Zuvor wurden die Produkte nur in den USA produziert und nach Europa exportiert. Zusammen mit der jüngst bekanntgegebenen Akquisition von Sea Lion Technology, Inc., um die Verfügbarkeit in den USA zu steigern, wird die neue Anlage die Verfügbarkeit von NXT Silan für Reifenhersteller weltweit stark verbessern. Der Produktionsbeginn in der neuen NXT Silan-Anlage in Leverkusen wird für Ende 2017 erwartet.

Über NXT Silan:

NXT Silan bietet Optionen für verbesserte Reifeneigenschaften und Kosteneffizienz für Reifenhersteller weltweit. Es hat eine einzigartige Beschaffenheit, wodurch es den Rollwiderstand von Reifen reduzieren kann, ohne die Nasshaftungseigenschaften negativ zu beeinträchtigen. Gleichzeitig kann es die Produktion von Reifenherstellern effizienter machen. Weitere Informationen über NXT Silan finden Sie auf unserer Internetseite:

https://www.momentive.com/en-US/categories/coupling/nxt-silane/

Über Momentive

Momentive Performance Materials Inc. ist ein weltweit führender Hersteller von Silikonen und fortschrittlichen Werkstoffen und verfügt über 75 Jahre Erfahrung mit der Markteinführung von Hochleistungsanwendungen, die unseren Alltag erleichtern und verbessern. Das Unternehmen liefert Lösungen auf wissenschaftlicher Basis, indem es speziell angepasste Technologieplattformen mit den Bedürfnissen der Verbraucher verknüpft. Momentive Performance Materials Inc. ist eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft der MPM Holdings Inc. Weitere Informationen über Momentive und seine Produkte finden Sie auf www.momentive.com.

*NXT ist ein Warenzeichen von Momentive Performance Materials Inc.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170126006283/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medien:

James Green, +1-704-805-6226

James.Green@momentive.com